El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, se alza con la victoria tras elecciones generales

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, proclamó la victoria en las elecciones generales del país a primera hora del lunes, mientras los resultados preliminares mostraban que su partido, Contrato Civil, quedó en primer lugar con el 49,81% de los votos.

Según la Comisión Electoral Central de Armenia, cuatro partidos superaron el umbral electoral del 4% y entrarán al parlamento tras las elecciones del domingo, incluidos algunos que son abiertamente prorrusos.

Pashinyan y el partido gobernante Contrato Civil buscan un mandato sólido para un nuevo rumbo geopolítico para Armenia, que incluye distanciar al país de Moscú y tratar de incorporarse a la Unión Europea.

De acuerdo con la comisión electoral, el bloque Armenia Fuerte quedó en segundo lugar con el 23,29% de los votos. Lo encabeza Samvel Karapetyan, un multimillonario que hizo su fortuna en Rusia y se encuentra bajo arresto domiciliario por presuntamente abogar por el derrocamiento del gobierno. Ha rechazado la acusación por considerar que tiene motivaciones políticas.

El partido Armenia Fuerte busca estrechar vínculos empresariales con Rusia y ha acusado a Pashinyan de intentar iniciar una guerra con el Kremlin.

Otros dos partidos, Armenia y Armenia Próspera, también lograron entrar al parlamento con el 9,94% y el 4% de los votos, respectivamente. Según la comisión electoral, la participación en el país, donde el voto es obligatorio, se situó en el 97%.

Antes de que se conocieran los resultados, Pashinyan habló con periodistas en su sede y sostuvo que su partido ganó las elecciones con un resultado récord y que formaría gobierno en solitario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.