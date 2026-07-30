Ataques rusos en toda Ucrania, de este a oeste, dejan al menos 8 muertos y decenas de heridos

Los ataques rusos en toda Ucrania durante la noche y hasta el jueves dejaron al menos ocho muertos y decenas de heridos, informaron las autoridades, con el mayor número de víctimas y las peores consecuencias registrado en las región oriental de Dnipropetrovsk y la occidental de Leópolis.

Los ataques forman parte de una serie de ofensivas rusas a gran escala contra ciudades ucranianas que Rusia ha intensificado durante el verano y que ahora ocurren casi semanalmente.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que Kiev y la región circundante, junto con las regiones de Dnipro, Leópolis, Poltava, Járkiv, Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Cherkasy e Ivano-Frankivsk, fueron atacadas durante la noche, con decenas de viviendas, negocios e instalaciones de infraestructura destruidas o dañadas. Dijo que Rusia utilizó más de 70 misiles en el ataque, un número significativo de ellos balísticos, junto con más de 280 drones de ataque, de los cuales más de 260 fueron interceptados.

“Dada la escasez crítica de misiles de defensa antiaérea de nuestros socios, nuestros guerreros están logrando cosas verdaderamente increíbles, demostrando un nivel muy alto de profesionalismo”, dijo. “Este terror ruso demuestra una vez más que la protección contra la amenaza de misiles rusos es la tarea más importante cuando se trata de salvar las vidas de nuestro pueblo”.

En la región de Dnipropetrovsk, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo que mató a seis personas, hirió a 10 y dañó o destruyó infraestructura civil, señaló Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional.

Entre los fallecidos había niños, indicó en Telegram: una niña de 6 años y niños de 11 y 17 años en el área de Kryvyi Rih.

Zelenskyy especificó en su publicación en X que los padres de los niños también murieron en el mismo ataque, pero otros dos niños fueron sacados con vida de debajo de los escombros.

“Era una casa corriente, hecha añicos por un misil balístico...”, dijo. El líder ucraniano afirmó que la asistencia tardía y los retrasos en la entrega de misiles antibalísticos conducen al tipo de destrucción y víctimas visto en el ataque, y añadió que es importante apoyar la protección de la vida.

En la región de Poltava, junto a la región de Dnipropetrovsk en el oeste, un ataque con drones alcanzó almacenes de una empresa privada y mató a una persona, dijo el jefe regional Vitalii Diakivnych. Señaló que un centro de entregas también fue atacado, lo que provocó un incendio en los almacenes que fue extinguido rápidamente por unidades del Servicio Estatal de Emergencias, sin que se reportaran heridos allí.

En Leópolis, la cifra de heridos por un ataque ruso con misiles aumentó a 30 mientras continuaba una operación de rescate, informó Maksym Kozytskyi, jefe de la administración militar regional.

El alcalde de Leópolis Andrii Sadovyi, dijo que la ciudad fue atacada alrededor de las 4:45 de la mañana, y que los daños más graves se registraron en dos edificios residenciales. Añadió que más de 20 edificios residenciales resultaron dañados, junto con una escuela y dos jardines de infancia, y que entre los heridos había niños, incluido uno que fue hospitalizado.

En Kiev, las fuerzas rusas atacaron la capital con misiles balísticos, mataron a un hombre de 31 años e hirieron a otras dos personas, informó el servicio de prensa de la Policía Nacional. La policía indicó que en la ciudad resultaron dañados edificios residenciales, un mercado, una cooperativa de garajes, instalaciones de almacenamiento y vehículos.

En la región de Kiev, cinco personas resultaron heridas en el distrito de Brovary, entre ellas un menor y dos mujeres, informó en Facebook el jefe interino de la administración regional, Ruslan Oliinyk.

En Moscú, el Ministerio de Defensa dijo que las fuerzas armadas rusas lanzaron durante la noche un ataque masivo contra bases aéreas, fábricas de armas e instalaciones militares de telecomunicaciones y logística en Kiev, Leópolis y en las regiones de Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Rivne, Vinnytsia y Dnipropetrovsk.

Dijo que el ejército también alcanzó un barco en el puerto de Pivdennyi y dos barcos al este y al sur de Odesa.

Por otro lado, el Ministerio ruso de Defensa dijo que las defensas aéreas derribaron 258 drones ucranianos durante la noche. El gobernador de Penza, Oleg Melnichenko, dijo que un almacén perteneciente al minorista en línea Wildberries se incendió. Dijo que una persona resultó herida y 200 trabajadores fueron evacuados.

Wildberries también informó que su almacén en Sarapul, en la región de Udmurtia, fue alcanzado por un dron ucraniano y se incendió. Los trabajadores habían sido evacuados de manera segura, añadió. Los ataques se suman a una serie de ofensivas ucranianas que alcanzaron instalaciones pertenecientes a Wildberries, el mayor minorista en línea del país, causando daños masivos.