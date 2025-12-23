Medicaid pagó más de $207 millones por personas fallecidas; nueva ley podría solucionarlo

Programas de Medicaid realizaron más de 200 millones de dólares en pagos indebidos a proveedores de atención médica entre 2021 y 2022 para personas que ya habían fallecido, según un nuevo informe del organismo de control independiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Sin embargo, la Oficina del Inspector General del departamento expresó que una nueva disposición en el proyecto de impuestos gastos republicano, que requiere que los estados auditen sus listas de beneficiarios de Medicaid, podría ayudar a reducir estos pagos indebidos en el futuro.

Este tipo de pagos indebidos "no es exclusivo de un estado, y el problema sigue siendo persistente", dijo a a The Associated Press Aner Sanchez, inspector general regional adjunto en la Oficina de Servicios de Auditoría. Sanchez ha estado investigando este problema durante una década.

El informe del organismo de control publicado el martes indicó que se realizaron más de 207,5 millones de dólares en pagos de atención administrada en nombre de inscritos fallecidos entre julio de 2021 y julio de 2022. La oficina recomienda que el gobierno federal comparta más información con los gobiernos estatales para recuperar los pagos incorrectos, incluyendo una base de datos de la Seguridad Social conocida como el Archivo Maestro Completo de Defunciones, que contiene más de 142 millones de registros que se remontan a 1899.

El intercambio de datos del Archivo Maestro Completo de Defunciones ha estado estrictamente restringido debido a las leyes de privacidad que protegen contra el robo de identidad y el fraude.

La ley de impuestos y gastos firmada por el presidente Donald Trump este verano amplía cómo se puede utilizar el Archivo Maestro Completo de Defunciones al exigir a las agencias de Medicaid que auditen trimestralmente sus listas de proveedores y beneficiarios en comparación con el archivo, comenzando en 2027. La intención es detener los pagos a personas fallecidas y mejorar la precisión.

El informe del martes es el primer análisis a nivel nacional de los pagos indebidos de Medicaid. Desde 2016, el inspector general del departamento ha realizado 18 auditorías sobre una selección de programas estatales y ha identificado que las agencias de Medicaid habían realizado pagos de atención administrada de manera indebida en nombre de inscritos fallecidos por un total de aproximadamente 289 millones de dólares.

El gobierno tuvo cierto éxito utilizando el Archivo Maestro Completo de Defunciones para prevenir pagos indebidos a principios de este año. En enero, el Departamento del Tesoro informó que había recuperado más de 31 millones de dólares en pagos federales que se realizaron de manera indebida a personas fallecidas como parte de un programa piloto de cinco meses después de que el Congreso otorgara al Tesoro acceso temporal al archivo por tres años como parte del proyecto de ley de asignaciones de 2021.

Mientras tanto, la agencia de seguridad social ha estado realizando actualizaciones inusuales al archivo en sí, agregando y eliminando registros, lo que complica su uso. Por ejemplo, la administración Trump en abril decidió clasificar a miles de inmigrantes vivos como fallecidos y cancelar sus números de Seguridad Social para tomar medidas contra inmigrantes que habían sido temporalmente autorizados a vivir en Estados Unidos bajo programas iniciados durante la administración Biden.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.