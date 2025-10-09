Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Polonia acusa a exfuncionario de registro civil de proporcionar identidades falsas a espías rusos

Associated Press
Jueves, 09 de octubre de 2025 12:04 EDT
POLONIA-RUSIA-ESPIONAJE
POLONIA-RUSIA-ESPIONAJE (AP)

Un hombre que trabajaba para el ayuntamiento de Varsovia en su registro de nacimientos, matrimonios y defunciones fue acusado de espionaje por supuestamente proporcionar a Rusia identidades falsas que sus espías podrían usar, informaron las autoridades polacas el jueves.

El hombre, identificado sólo como Tomasz L. en apego a las leyes de privacidad polacas, fue acusado de cargos de espionaje y abuso de poder, escribió la Agencia de Seguridad Interna de Polonia en un comunicado el jueves.

Las autoridades alegan que el hombre proporcionó inteligencia a Rusia desde 2017 hasta 2022, cuando trabajaba en los archivos del registro civil del municipio de Varsovia.

Se cree que el hombre copió registros civiles de ciudadanos polacos y extranjeros, permitiendo a los servicios de inteligencia rusos crear documentos de identidad falsos para sus agentes en el extranjero, según los fiscales polacos.

Tomasz L. fue detenido por las autoridades polacas en marzo de 2022. Según el periódico polaco Rzeczpospolita, su arresto proporcionó a las autoridades información que contribuyó a la expulsión de diplomáticos rusos en el mismo mes.

Relacionados

Las autoridades polacas han acusado a docenas de individuos de espionaje o sabotaje en nombre de Moscú desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in