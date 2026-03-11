Trump tiene una receta para las legislativas. Los republicanos de la Cámara tienen otra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que tenía la respuesta para los republicanos preocupados por perder su mayoría en el Congreso este año: reforzar una ya estricta ley nacional de identificación de votantes para prohibir las boletas por correo y restringir los derechos de las personas transgénero.

“Garantizará las elecciones de mitad de mandato. Si no lo entienden, habrá grandes problemas”, afirmó Trump a los republicanos reunidos el lunes en el salón de baile de su campo de golf, a las afueras de Miami.

Menos de 24 horas después, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes destacaron sus prioridades. Y el proyecto de ley electoral, que Trump ha rebautizado de la Ley SAVE a la Ley SAVE America (que podría traducirse como Ley Salvar Estados Unidos), no figuraba entre las principales.

La representante Lisa McClain, de Michigan, presidenta de la conferencia republicana de la Cámara, habló de recortes de impuestos para las familias, independencia energética y las llamadas cuentas bancarias Trump para recién nacidos al describir “resultados reales para gente real”. El líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise, de Luisiana, afirmó que sus colegas estaban trabajando con Trump para “hacer la vida más asequible para las familias trabajadoras”. El representante Tom Emmer, de Minnesota, encargado de la disciplina de partido en la Cámara, enumeró “victoria tras victoria” al proclamar que “las familias trabajadoras se están quedando con más del dinero que tanto les costó ganar”.

Mientras los republicanos de la Cámara concluyen su conferencia anual de ideas el miércoles, está surgiendo una desconexión en un año electoral.

A apenas unos escaños de perder su mayoría, los republicanos de mayor rango están ansiosos por recalcar el trabajo del partido para bajar el costo de la vida, algo que no es fácil de lograr cuando sólo se cuenta con unos pocos votos de margen. Trump, mientras tanto, a menudo está concentrado en otros asuntos.

La guerra iniciada en Irán ha alterado el mensaje del partido sobre la asequibilidad. Los líderes republicanos enfrentan preguntas frecuentes sobre el aumento del costo de la gasolina en Estados Unidos, que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, describió como un “bache temporal”. El proyecto de ley electoral que impulsa Trump se basa en su insistencia de que ganó las elecciones presidenciales de 2020, afirmaciones rechazadas por decenas de tribunales y por su propio fiscal general de entonces.

Por momentos, el presidente incluso mostró desdén por los temas tradicionales de economía doméstica que otros republicanos preferían destacar.

“Cada vez que salgo, ‘salve a Estados Unidos, señor. Ley SAVE America’. De eso es de lo único que hablan", dijo Trump en el evento republicano. "No hablan de vivienda. No hablan de nada. De eso es de lo que quieren hablar”.

Johnson, cercano a Trump y que apareció con él en el escenario esta semana, no se está distanciando mucho de los esfuerzos de Trump a favor del proyecto de ley electoral. Johnson negó el martes que hubiera alguna diferencia entre sus colegas y la Casa Blanca.

“Todos estamos en la misma página. El presidente y yo estamos perfectamente acompasados”, afirmó Johnson.

Un camino accidentado para los republicanos

Pero el camino por delante es accidentado.

En un esfuerzo por ganar influencia sobre los legisladores, incluidos algunos republicanos, Trump dijo que no promulgará otras leyes hasta que se apruebe el proyecto de ley electoral. Eso plantea la posibilidad de que el Congreso se paralice justo cuando los legisladores están pidiendo a los votantes que los envíen de regreso a Washington.

Aprobar una legislación que se ajuste a las exigencias de Trump también será complicado. La Cámara ya aprobó una versión del proyecto, por lo que los cambios que quiere Trump requerirían una nueva acción de la cámara.

La dinámica no es más sencilla en el Senado, donde los republicanos están teniendo dificultades para aprobar la medida sin apoyo demócrata. Y eso era antes de que Trump pidiera añadidos, al decir que los republicanos deberían “ir a por el gran premio”.

Mientras tanto, el Congreso tiene otras tareas destacadas pendientes, como la reapertura del Departamento de Seguridad Nacional y la confirmación de su nuevo líder.

Johnson sugirió el martes que había maneras de que los legisladores continuaran su trabajo pese a la amenaza de Trump de no firmar leyes. El presidente de la Cámara señaló que la Constitución permite que una legislación se convierta en ley si se envía al presidente pero no se firma en un plazo de 10 días.

Johnson busca trasladar la atención a los demócratas

Ante un cálculo político difícil, Johnson está tratando de trasladar la atención a los demócratas, en particular por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, que ha hecho que en los últimos días se abulten las filas en los controles de seguridad en algunos aeropuertos.

“Si se perdió una boda o un funeral, o le preocupa perder su vuelo por las vacaciones de primavera este fin de semana, a quienes debe culpar es a los demócratas”, dijo Johnson.

Los republicanos pasaron gran parte de esta semana tratando de recordarles a los votantes lo que no les gustaba de la vida antes de que Trump regresara al cargo. Hubo menciones frecuentes de la inflación y a los cruces fronterizos durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

La pregunta que podría animar la elección de este año, sin embargo, es si los votantes están más interesados en el cambio de Biden a Trump o si están más enfocados en lo que viene.

Si los votantes están más orientados al futuro, eso podría representar un obstáculo adicional para el Partido Republicano.

Aproximadamente un tercio de los estadounidenses mencionó la inflación o las finanzas personales como temas que querían que el gobierno abordara este año, según una encuesta AP-NORC de diciembre. Casi nadie mencionó preocupaciones sobre las leyes electorales o la seguridad de las elecciones.

Bajo un sol abrasador de Florida, un puñado de republicanos de la Cámara se reunió el martes por la tarde para asegurar que estaban escuchando y que merecen otro período en el poder.

“No nos estamos durmiendo en los laureles. Reconocemos que todavía nos queda mucho por hacer y estamos trabajando en ello”, afirmó la representante Beth Van Duyne, republicana de Texas.

La periodista de The Associated Press Linley Sanders, en Washington, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.