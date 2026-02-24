Stay up to date with notifications from The Independent

Atacante suicida detona un explosivo y mata a un policía en Moscú

Un policía murió y otros dos resultaron heridos después de que una persona no identificada detonó un dispositivo explosivo junto a un vehículo policial a primera hora del martes en Moscú, informaron las autoridades. El agresor también perdió la vida. El ataque ocurrió minutos después de la medianoche cerca de la estación de tren Savyolovsky, en el centro de la capital rusa, según la oficina del Ministerio del Interior en Moscú.

El agresor se acercó a un vehículo de la policía de tránsito y detonó un artefacto explosivo, matando inmediatamente a un policía y causando heridas a otros dos, quienes fueron hospitalizados, señaló la dependencia.

La Comisión de Investigación de Rusia informó que abrió una pesquisa sobre el incidente. No identificó al agresor ni ofreció información sobre sus posibles motivos u otros detalles.

El ataque se produjo el día del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

