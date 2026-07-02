Argelia vota en elecciones parlamentarias marcadas por alza de costo de vida y vetos a candidatos

Los argelinos votaban el jueves en unas elecciones parlamentarias ensombrecidas por la preocupación por el costo de vida y por la inhabilitación de candidatos que desafían al gobierno.

Casi 25 millones de votantes en el país más extenso de África eligen entre 1.235 candidatos para ocupar 407 escaños con mandatos de cinco años en la cámara baja del Parlamento.

La participación es una gran preocupación después de que los votantes hayan ignorado en gran medida los actos de campaña. El gobierno declaró el jueves feriado nacional remunerado para incentivar la participación.

Más que por la política electoral, muchos parecen más preocupados por problemas cotidianos como el poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos, en un contexto de reducción de las libertades políticas, mediáticas y sindicales.

Muchos argelinos obsesionados con el fútbol también tienen la mirada puesta en el Mundial, donde su selección se enfrenta a Suiza por un boleto a octavos de final a primera hora del viernes.

La mayoría saliente, afín al gobierno, cuenta con unos 300 escaños, mientras que el partido islamista MSP es la segunda fuerza política con 64 diputados.

Algunos candidatos del MSP estaban entre los 269 aspirantes vetados, además de antiguos dirigentes y activistas del movimiento prodemocracia Hirak que ayudó a derrocar al líder autocrático Abdelaziz Bouteflika, tras muchos años en el cargo, en 2019. El gobierno ha ido restringiendo cada vez más las libertades bajo el mando de su sucesor, el presidente Abdelmadjid Tebboune, quien fue reelegido para un segundo mandato en 2024.

La autoridad electoral indicó que a los candidatos inhabilitados se les prohibió participar por “vínculos con redes financieras ilícitas” y “actividades políticas sospechosas”.

En la víspera de los comicios se implementaron medidas de seguridad frente a los centros de votación en la capital, Argel.

En regiones del sur del país y del desierto del Sahara, la votación se adelantó 48 horas para permitir que la población nómada emitiera su voto en urnas transportadas en vehículos todoterreno gubernamentales y escoltadas por la policía en Land Rovers.

En la diáspora argelina, que suma unos 854.225 votantes registrados, especialmente en Francia, donde vive la mayor comunidad en el extranjero, la votación se efectuó el sábado y el domingo en diversas oficinas consulares. Hubo una alta participación y un “ambiente familiar”, según la agencia noticiosa estatal APS.

El gobierno también adelantó las fechas de los exámenes escolares de fin de curso para liberar aulas y a los docentes, a quienes se recurre normalmente para atender los centros de votación a cambio de una asignación diaria.

Ante unos recintos de campaña en gran medida vacíos, los partidos y los candidatos independientes han optado por “reuniones de base” en calles, mercados y cafés populares con los ciudadanos. En un video muy popular difundido la semana pasada, se ve al líder de un partido político intentando —sin éxito— convencer a un joven de que vote.

Aun así, los partidos hicieron campaña. La mayoría presidencial, encabezada por el veterano partido FLN, busca una amplia participación para reforzar a Argelia en el plano interno frente a los desafíos geopolíticos.

El opositor Partido de los Trabajadores, de orientación trotskista, hace campaña a favor de aumentar las pensiones y los salarios y en contra de una reforma del sector minero que favorece a los inversionistas extranjeros.

El líder del Frente de Fuerzas Socialistas, el principal partido del movimiento democrático, pide la liberación de los presos políticos y más libertad de prensa, y sostiene ante los votantes que boicotear los comicios solo beneficiaría al gobierno.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.