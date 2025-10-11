Antiguo artefacto romano reaparece en un patio trasero de Nueva Orleans

Una familia de Nueva Orleans que limpiaba su jardín trasero cubierto de maleza hizo un hallazgo extremadamente inusual: bajo las hierbas había una misteriosa tabla de mármol con caracteres latinos que incluían la frase "espíritus de los muertos".

"El hecho de que estuviera en latín realmente nos dejó perplejos", comentó Daniella Santoro, una antropóloga de la Universidad de Tulane. "Quiero decir, ves algo así y dices: 'Está bien, esto no es algo ordinario'".

Intrigada y ligeramente alarmada, Santoro contactó a su colega arqueóloga clásica Susann Lusnia, quien rápidamente se dio cuenta de que la losa era la lápida de un marinero romano llamado Sextus Congenius Verus, de 1.900 años de antigüedad.

"Cuando vi por primera vez la imagen que me envió Daniella, realmente me dio escalofríos porque estaba asombrada", dijo Lusnia.

Una investigación más profunda por parte de Lusnia reveló que la tabla había estado desaparecida de un museo italiano durante décadas.

Sextus Congenius Verus había muerto a los 42 años, por causas desconocidas, después de servir durante más de dos décadas en la armada imperial en un barco llamado Asclepio, en honor al dios grecorromano de la medicina. La lápida describe al marinero como "muy merecedor" y fue encargada por dos personas descritas como sus "herederos", quienes probablemente eran compañeros de barco, ya que los militares romanos no podían casarse en esa época, explicó Lusnia.

La tabla había estado en un antiguo cementerio de alrededor de 20 tumbas de personal militar, encontrado en la década de 1860 en Civitavecchia, una localidad costera en el noroeste de Italia, a unos 48 kilómetros (30 millas) de Roma. Su texto había sido registrado en 1910 e incluido en un catálogo de inscripciones latinas, que señalaba que el paradero de la tabla era desconocido.

La tabla fue documentada posteriormente en el Museo Arqueológico Nacional de Civitavecchia antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero el museo fue "prácticamente destruido" durante los bombardeos aliados y tardó varias décadas en reconstruirse, contó Lusnia. El personal del museo confirmó a Lusnia que la tabla había estado desaparecida durante décadas. Sus medidas registradas — 0,09 metros cuadrados (1 pie cuadrado) y 2,5 centímetros (una pulgada) de grosor— coincidían con el tamaño de la tabla encontrada en el jardín trasero de Santoro.

"No puedes tener un mejor ADN que ese", declaró Lusnia.

Añadió que el FBI está en conversaciones con las autoridades italianas para repatriar la tabla. Un portavoz del FBI dijo que la agencia no podía responder a solicitudes de comentarios durante el cierre del gobierno.

Un giro final en la historia sugiere cómo la tabla llegó a Nueva Orleans.

A medida que los informes de los medios sobre el hallazgo comenzaron a circular esta semana, Erin Scott O'Brien dice que su exmarido la llamó y le dijo que viera las noticias. Inmediatamente reconoció el trozo de mármol, que siempre había visto como una "pieza de arte genial". Lo habían usado como decoración de jardín y luego lo olvidaron antes de vender la casa a Santoro en 2018.

"Ninguno de nosotros sabía lo que era", indicó O'Brien. "Estábamos viendo el video, simplemente en shock".

O'Brien dijo que recibió la tabla de sus abuelos: una mujer italiana y un nativo de Nueva Orleans que estuvo destinado en el país durante la Segunda Guerra Mundial.

Quizás nadie estaría más emocionado por el redescubrimiento de la tabla que el propio Sextus. Las lápidas eran importantes en la cultura romana para mantener legados, incluso de ciudadanos comunes, señaló Lusnia.

"Ahora se habla mucho de Sextus Congenius Verus", dijo Lusnia. "Si hay una vida después de la muerte y él está en ella y lo sabe, está muy feliz porque esto es lo que un romano quiere: ser recordado para siempre".

___________________________________

Brook participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.