Almirante retirado de Marina de EEUU es condenado a 6 años en prisión por corrupción

Un almirante retirado de cuatro estrellas de la Marina de Estados Unidos fue sentenciado a seis años de prisión por cargos de corrupción luego de haber acordado intercambiar un contrato militar por un lucrativo trabajo tras su jubilación.

El almirante retirado Robert P. Burke, quien alguna vez fue el segundo oficial de más alto rango en la Marina, estaba al mando de sus fuerzas en Europa y África cuando se involucró en una conjura de sobornos con dos ejecutivos de negocios, según los fiscales federales.

Un jurado declaró a Burke culpable de cuatro cargos, incluyendo asociación delictuosa y aceptar un soborno, después de un juicio en mayo. Un juicio separado para los dos coacusados de Burke, los codirectores generales de Next Jump, Yongchul Kim y Meghan Messenger, terminó con un jurado estancado y un juicio nulo el jueves pasado.

Burke, de 63 años, se negó a hablar ante el tribunal antes de que el juez de distrito federal Trevor McFadden, en Washington, D.C., lo sentenciara.

"Esto fue flagrantemente ilegal, como bien sabía", le dijo el juez. "Pero lo hizo de todos modos".

El juez le señaló a Burke que traicionó la confianza del público y su juramento de cargo.

"Este es un día triste y un capítulo triste en la Marina de Estados Unidos", comentó McFadden.

Los fiscales pedían una sentencia de prisión de 10 años para Burke, diciendo que abusó de su poderosa posición para enriquecerse a expensas de la Marina.

"La conducta de Burke fue tan descarada y atroz como dañina para la confianza del público en sus líderes y corrosiva para la integridad del sistema de adquisiciones", escribieron los fiscales. "Su delito exige rendición de cuentas. Su crimen clama por castigo".

Los abogados de Burke dicen que apelarán la declaración de culpabilidad. Señalaron su "vida de extraordinario servicio público" al pedirle al juez que perdonara a Burke de una sentencia de prisión.

"Este no es un caso de un criminal de carrera", escribieron. "Es el caso de un solo, trágico y aberrante capítulo al final de una vida definida por el honor, el valor y el compromiso".

Kim y Messenger acordaron pagarle a Burke un salario de 500.000 dólares con opciones de acciones proyectadas para valer millones de dólares, según los fiscales. A cambio, añadieron, Burke ordenó a su personal que otorgara un contrato a Next Jump y promovió el producto de la compañía a otros altos comandantes de la Marina.

Los abogados de Burke dijeron que un comandante militar con su experiencia podría haber conseguido un trabajo mejor pagado en el sector privado.

"No fue motivado por la codicia, sino por una creencia en la misión y el producto de la compañía", escribieron.

En 2018, Next Jump tenía un contrato multimillonario con la Marina de Estados Unidos para proporcionar capacitación laboral a una oficina bajo el mando de Burke. Pero la Marina terminó el programa piloto después de aproximadamente un año, dijeron los fiscales.

En 2021, Burke se reunió en privado con Kim y Messenger para discutir otro contrato. Kim y Messenger propusieron un contrato "para proporcionar básicamente la misma programación que había fallado dos años antes", según los fiscales. Varios meses después, Burke ordenó a sus subordinados que se aseguraran de que Next Jump tuviera un contrato para capacitar al personal de la Marina en Italia y España, dijeron los fiscales.

"La verdad es que Burke sabía que esta capacitación era una pérdida de tiempo y dinero, y no adecuada para su mando, y mucho menos para toda la Marina", escribieron los fiscales.

Luego Burke se retiró de la Marina y se unió a Next Jump en octubre de 2022.

Reed Brodsky, uno de los abogados de Messenger, dijo que no había vínculo entre la oferta de trabajo y el contrato. Brodsky argumentó en el juicio que Burke mintió repetidamente a Messenger y Kim sobre el proceso de contratación.

"Confiaron en el almirante. El almirante era el experto. El almirante mintió y ocultó", dijo Brodsky a los jurados, según una transcripción.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.