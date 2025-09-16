Sheinbaum recuerda a mujeres y migrantes en su primera celebración de la independencia de México

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la noche del lunes su primera celebración de la independencia recordando a las mujeres y los migrantes, y defendió una vez más la soberanía de México en medio de las tensiones que han dominado las relaciones con Estados Unidos en los últimos meses.

Ante decenas de miles de personas congregadas en la principal plaza de la capital mexicana, Sheinbaum gritó desde uno de los balcones del palacio de gobierno vivas por varios héroes y heroínas mexicanas, por las mujeres indígenas y los migrantes. “¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia¡ ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente y soberano!”, dijo la mandataria en un breve mensaje recibido con aplausos y gritos de los asistentes que replicaron sus vivas.

Durante este año Sheinbaum ha tenido que hacer frente a las tensiones generadas por las medidas contra los migrantes y políticas proteccionistas del presidente Donald Trump que han implicado fuertes aranceles para muchos países, que México ha logrado librar parcialmente. A finales de julio, Trump anunció un período de negociación de 90 días con México mientras las tarifas del 25% se mantienen vigentes para algunos productos mexicanos.

Poco después del grito, la presidenta tocó la campana del histórico palacio en la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la independencia de México de España, que fue seguida por los repiques de las campanas de la catedral capitalina y el canto del himno nacional.

Cada año, se recuerda así el llamado a las armas — conocido como “Grito de Independencia” — que hizo el sacerdote Miguel Hidalgo para comenzar, en 1810, una lucha que culminó en 1821. La tradicional celebración se ha mantenido desde inicios del siglo XIX, pero no fue sino hasta 1880 cuando los políticos introdujeron el sonar de las campanas y las vivas.

“El hecho de que sea una mujer la que dé el grito, pues sí representa un cambio sustancial”, dijo a The Associated Press Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al reconocer que la celebración ha sido por años “muy patriarcal”.

Aunque la científica y la exalcaldesa capitalina, de 63 años, instauró el pasado primero de octubre una nueva era como la primera presidenta, la política Griselda Álvarez, exgobernadora del estado occidental de Colima, es recordada como la primera mexicana que dio el grito de independencia en 1980 tras convertirse en la primera mujer en ser electa gobernadora en México, indicó Ávila.

Con fuegos artificiales, actos musicales, concentraciones y desfiles militares se conmemora en todo el país la histórica fecha en la que las familias mexicanas celebran en sus hogares comiendo platos tradicionales como un caldo hecho a base de granos de maíz conocido como “pozole” y los chiles en nogada, que se hacen con un chile poblano relleno de un picadillo de carne de res y cerdo, mezclado con frutas y especias y cubierto con una cremosa salsa de nuez.

La violencia que golpea vastas regiones del país obligó el lunes a las autoridades de algunos municipios del estado occidental de Michoacán y del estado noroccidental de Sinaloa a suspender los espectáculos masivos de celebración de la independencia. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que sólo habría un acto cívico con la participación de los tres poderes del estado y las fuerzas armadas.

Desde hace un año Sinaloa está sumida en la violencia por la encarnizada lucha que mantienen dos facciones del cártel de Sinaloa que ha dejado centenares de muertos.