Cineastas de “Aún es de noche en Caracas” piden democracia en Venezuela

La turbulencia y represión que se vivió en Venezuela en 2017 es reflejada en la película “Aún es de noche en Caracas” que se estrena a semanas de la detención del expresidente Nicolás Maduro y ante un futuro todavía incierto en el país sudamericano.

El filme, escrito y dirigido por Marité Ugas y Mariana Rondón, se estrena el 5 de febrero en México y también llegará a otros países de Latinoamérica. Es producido por el astro venezolano Edgar Ramírez, quien lo presentó el miércoles en la Ciudad de México junto con las directoras y los actores Moisés Angola y Sheila Monterola. Este es uno de los primeros proyectos de Ramírez como productor.

Al preguntarles sobre el impacto que para ellos ha tenido la captura de Maduro, quien fue acusado por el gobierno estadounidense de narcotráfico y llevado a Nueva York, los cineastas señalaron que no ha habido un cambio drástico en su país y que se mantiene la necesidad de la liberación de los presos políticos.

“Yo creo que la bandera y la lucha de cada uno de nosotros como venezolanos es la libertad de los presos políticos y eso todavía no se logra. Eso no existe. Entonces nosotros seguimos en esa batalla. ¿Qué queremos? Queremos un país donde podamos votar, que nuestro voto se respete y que podamos vivir en democracia”, dijo Rondón.

Ramírez destacó que el cambio drástico en el liderazgo de Venezuela los sumió en la incertidumbre, pero existe una cierta esperanza.

“Obviamente que hoy hay un alivio de que un dictador tan sanguinario que destruyó la vida de tantas personas pueda estar tras las rejas. Eso te genera un alivio porque al menos te recuerda que quizás la impunidad no va a ser el precio de la paz”, dijo el actor de filmes como “Hands of Stone” ("Manos de Piedra") y Zero Dark Thirty ("La noche más oscura"). “Queremos creer que esto es un momento en el que podemos comenzar a pensar en un futuro nuevamente, después de tantos años sin tener ningún tipo de sensación de futuro”.

El filme, titulado en inglés “It Would Be Night in Caracas”, tuvo su estreno mundial en Venecia y también se presentó en los festivales de Morelia en México y Toronto.

Lo definen como un thriller de supervivencia en un momento en el que los jóvenes han salido a protestar masivamente en las calles enfrentándose a las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares. En medio de esa violencia, una mujer llamada Adelaida, interpretada por la actriz colombiana Natalia Reyes, pasa por la muerte de su madre y poco tiempo después pierde su apartamento cuando un grupo armado afiliado al gobierno, liderado por “La mariscala” (Sheila Monterola), lo invade. Sin un lugar donde quedarse y en pánico, Adelaida le pide ayuda a su vecina para refugiarse, pero descubre que ella también está muerta.

Adelaida es alguien “que pierde el dolor, que pierde el amor, que pierde el país, que pierde la identidad”, dijo Rondón sobre la protagonista de la historia. “Perder todo eso es un viaje”.

La cinta está basada en “La hija de la española”, la novela debut de la autora venezolana Karina Sainz Borgo, publicada en 2019. Las directoras y Ramírez la leyeron poco después de su publicación y desde entonces soñaron con llevarla a la pantalla grande. Sainz Borgo es productora ejecutiva de la película.

Se filmó en calles de la Ciudad de México y también mezcla imágenes de archivo tomadas en Venezuela. Muchos de sus colaboradores son mexicanos como el director de fotografía Juan Pablo Ramírez y el productor Stacy Perskie. Pero al tener México una gran cantidad de inmigrantes venezolanos llegados a raíz del régimen del fallecido Hugo Chávez y Maduro, pudieron hacer que buena parte los extras y el elenco de reparto, incluyendo al actor Moisés Angola, fuera de ese país.

“Yo pertenezco a la última generación de la democracia en Venezuela, de periodistas que nos graduamos en el 99”, dijo Ramírez, quien recordó que estudió Comunicación Social. “Creo que para muchos cineastas es importante hacer honrar la memoria histórica. Y quizás contribuir con la reconstrucción de la memoria, en el caso de nosotros como venezolanos, ¿para qué?, para que no olvidemos ese horror”.