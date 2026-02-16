La epibatidina, la potente toxina que Gran Bretaña ha vinculado a la muerte de Alexei Navalny, es 100 veces más potente que la morfina.

Este compuesto similar a la nicotina es extremadamente tóxico y procede del género Epipedobates de ranas venenosas, que se encuentran exclusivamente en el norte de Sudamérica. Dichos anfibios no son autóctonos de Rusia.

Especies como la rana punta de flecha venenosa y la rana tricolor ecuatoriana segregan esta sustancia sobre su piel. Los investigadores teorizan que las ranas adquieren la toxina a través de su dieta, ya que los ejemplares criados en cautiverio carecen de ella y las poblaciones salvajes presentan niveles variables en función de su hábitat.

Yulia Navalnaya, activista de derechos humanos y esposa de Alexei Navalny, hace una declaración de prensa sobre el fallecimiento y las circunstancias de la muerte de su marido. ( Kay Nietfeld/dpa via APAP )

Se ha investigado el uso de la epibatidina como analgésico y para el alivio de afecciones inflamatorias pulmonares dolorosas como el asma y la fibrosis pulmonar.

Sin embargo, es unas cien veces más potente que la morfina y, debido a su toxicidad, no se utiliza a nivel clínico.

El profesor Alastair Hay señaló que la epibatidina actúa inhibiendo la acción nerviosa mediante el bloqueo de los receptores nicotínicos en los sistemas nerviosos central y periférico.

El catedrático (emérito) de Toxicología Ambiental de la Universidad de Leeds explicó que el efecto del bloqueo de estos receptores es la parálisis muscular y del sistema respiratorio.

Así, se bloquea la respiración, y cualquier persona envenenada muere por asfixia.

El profesor Hay afirmó que la presencia de la toxina en la sangre de una persona “sugiere una administración deliberada”.

Y afirmó: “La toxicidad de la epibatidina puede incluso aumentar con la administración conjunta de algunos otros fármacos, y estas combinaciones se han investigado”.

Asimismo, planteo que, en el caso de que se haya administrado epibatidina, una toxina, para envenenar a Alexei Navalny, se trata de una violación de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas (CABT) de 1972 y de la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) de 1993.

La Unión Soviética fue copatrocinadora de la CABT. Rusia es signataria tanto de la CABT como de la CAQ.

El profesor recalcó: “Si Rusia utilizó epibatidina para envenenar al señor Navalny, infringió dos tratados que ha jurado defender”.

La epibatidina se puede detectar mediante una combinación de cromatografía de gases y espectrometría de masas.

La cromatografía de gases ayuda a separar los compuestos de interés y la espectrometría de masas descompone las sustancias químicas en fragmentos particulares para crear una huella dactilar única de la sustancia que luego puede identificarse.