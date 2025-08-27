Alemania lanza una campaña de reclutamiento sin recurrir al servicio militar obligatorio por ahora

Las autoridades alemanas lanzaron el miércoles una campaña para atraer a más personas al servicio militar voluntario, mientras el país se apresura a fortalecer sus fuerzas armadas ante el creciente temor de una futura agresión rusa, un proyecto que algunos en la coalición gobernante dicen que no va lo suficientemente lejos.

Alemania, un miembro destacado de la OTAN y la Unión Europea, ha avanzado para modernizar su ejército, que se vio descuidado durante mucho tiempo, desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Ese año, se estableció un fondo especial de 100.000 millones de euros (117.000 millones de dólares) para modernizar la Bundeswehr, gran parte del cual se ha comprometido a la adquisición de nuevo equipamiento.

La coalición del nuevo canciller Friedrich Merz impulsó este año en el parlamentos planes para permitir un mayor gasto en defensa al flexibilizar las estrictas reglas de endeudamiento. Merz ha insistido en que quiere que la Bundeswehr sea "el ejército convencional más fuerte de Europa".

Alemania necesita más reclutas

El gobierno está redoblando sus esfuerzos para atraer a más reclutas, algo con lo que el ejército ha tenido problemas en los últimos años. Alemania tenía unos 181.000 efectivos en servicio activo a finales del año pasado. Pero el gobierno dice que necesita aumentar eso a largo plazo a 260.000, además de unos 200.000 reservistas.

“El Bundeswehr debe crecer: la situación de seguridad internacional, sobre todo el comportamiento agresivo de Rusia, hace que esto sea necesario", dijo el miércoles el ministro de Defensa, Boris Pistorius. “No solo necesitamos fuerzas bien equipadas, estamos avanzando a toda velocidad en eso... también necesitamos un Bundeswehr que sea fuerte en términos de personal. Solo entonces la disuasión hacia Rusia es realmente creíble”.

Pistorius habló después de que el gabinete de Merz aprobara su plan para un nuevo sistema de servicio militar. El objetivo es atraer suficientes reclutas sin revivir la conscripción obligatoria para hombres, que fue suspendida en 2011, pero deja la puerta abierta para que el parlamento lo haga si no se presentan suficientes voluntarios.

El plan prevé una remuneración y condiciones más atractivas para las personas que acepten unirse al ejército por períodos cortos y lo que Pistorius describe como ofertas de formación atractivas para aquellos que se unan por al menos seis meses, así como flexibilidad en cuanto a la duración del servicio.

A partir del próximo año, el gobierno planea enviar cuestionarios a jóvenes hombres y mujeres que cumplan 18 años sobre su disposición y capacidad para servir en el ejército. A partir de mediados de 2027, los jóvenes hombres estarán obligados a someterse a exámenes médicos, aunque no a inscribirse en el ejército.

Algunos quieren un regreso más fácil al servicio obligatorio

El plan aún necesita la aprobación parlamentaria. Fue autorizado en una reunión del gabinete celebrada por primera vez en muchos años en el Ministerio de Defensa. Antes de la decisión, el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, informó a los ministros sobre la situación de seguridad.

Pero ha habido tensiones en la coalición conservadora de Merz con los socialdemócratas de centroizquierda de Pistorius sobre si el nuevo sistema debería prever un regreso automático al servicio obligatorio si el ejército no puede atraer suficientes voluntarios.

Algunos conservadores presionaron sin éxito por el servicio obligatorio. Pero Pistorius dice que las condiciones no se dan en este momento, ya que actualmente no hay suficientes cuarteles y entrenadores disponibles.

El plan permite al gobierno avanzar hacia el servicio obligatorio “si, en el transcurso de los próximos uno, dos o tres años, vemos que no se alcanzan las cifras objetivo", dijo Merz. Añadió que estaba “seguro, al menos desde el punto de vista de hoy, de que en cualquier caso, para empezar, alcanzaremos las cifras que necesitamos”.

Un aliado conservador cercano del canciller, el gobernador de Baviera Markus Söder, dijo el domingo a la televisión ARD que el plan de Pistorius es “un primer paso en la dirección correcta”.

“No creo que vayamos a lograrlo con estos llamamientos, haciendo que la Bundeswehr sea un poco más atractiva”, dijo Söder. “Creo que no habrá forma de evitar el servicio obligatorio... Algunos dicen que Putin podría estar en posición de desafiar a la OTAN en 2027, otros en 2029; ¿por qué esperar si ya sabemos hoy al menos que el peligro está ahí?”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.