Dinamarca convoca a diplomático de EEUU tras reporte sobre operaciones de influencia en Groenlandia

El ministro danés de Exteriores convocó el miércoles al principal diplomático de Estados Unidos en el país para una reunión después de que el principal medio de comunicación nacional informara que al menos tres personas con conexiones con el presidente Donald Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia.

Groenlandia, un enorme territorio danés semiautónomo en el Ártico, es codiciado por Trump. Dinamarca, un aliado de la OTAN de Estados Unidos, y Groenlandia han declarado que la isla no está en venta y han condenado las noticias sobre la recopilación de inteligencia por parte de Estados Unidos allí.

La cadena emisora pública DR informó el miércoles que fuentes gubernamentales y de seguridad, que no nombró, así como fuentes no identificadas en Groenlandia y Estados Unidos, creen que al menos tres estadounidenses con conexiones con Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en el territorio.

Señaló que su reporte se basaba en información de un total de ocho fuentes, quienes creen que el objetivo es debilitar las relaciones con Dinamarca desde dentro de la sociedad groenlandesa.

DR dijo que no había podido aclarar si los estadounidenses estaban actuando por iniciativa propia o bajo órdenes de otra persona.

“Somos conscientes de que actores extranjeros continúan mostrando interés en Groenlandia y su posición en el Reino de Dinamarca”, dijo el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, en un comunicado enviado por correo electrónico por su ministerio. “Por lo tanto, no es sorprendente si experimentamos intentos externos de influir en el futuro del Reino en el tiempo venidero”.

“Cualquier intento de interferir en los asuntos internos del Reino será, por supuesto, inaceptable”, dijo Løkke Rasmussen. “En ese sentido, he pedido al Ministerio de Exteriores que convoque al encargado de negocios de Estados Unidos para una reunión en el Ministerio”.

Añadió que la cooperación entre los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia “es estrecha y se basa en la confianza mutua".

