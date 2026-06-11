Miles de albaneses protagonizan una gran protesta contra la construcción del lujoso complejo turístico Kushner

Albania fue escenario de la mayor manifestación hasta la fecha contra los planes de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, de construir un complejo turístico de lujo en la costa sur del país.

Miles de personas se manifestaron el miércoles frente a la oficina del primer ministro Edi Rama en Tirana con pancartas que decían “Albania no está en venta”, en medio de la creciente indignación por el proyecto urbanístico propuesto en Zvernec, que se estima que costará alrededor de 5.000 millones de dólares.

El proyecto se construirá cerca de un humedal protegido, que alberga flamencos, focas y zonas de anidación de tortugas marinas.

open image in gallery El primer ministro Edi Rama recibió críticas por esos planes ( AP )

Los manifestantes también expresaron su indignación por la percibida falta de transparencia en torno a los planes, que fueron diseñados por inversores extranjeros.

Uno de los manifestantes, Leand Lakrori, afirmó que esa falta de transparencia fue una característica de la política albanesa durante décadas.

“El proyecto de Zvernec es un proyecto... sin transparencia. Y esto es la culminación de lo que estuvo sucediendo en Albania durante los últimos 35 años. Así que hoy, ¡basta ya!”, afirmó.

Desde que asumió el poder en 2013, se culpó a Rama de no haber erradicado la corrupción generalizada ni haber hecho lo suficiente para mejorar los servicios básicos como la atención médica. A principios de esta semana, confirmó que el proyecto de Kushner seguiría adelante, insistiendo en que se completaría de manera responsable.

El proyecto del complejo turístico es una idea original de Kushner y su esposa, Ivanka Trump, quien describió haberse enamorado de Albania hace unos años durante una visita en yate.

open image in gallery Miles de manifestantes salieron a las calles el miércoles ( Reuters )

El mes pasado estallaron protestas en el terreno cerca de Zvernec cuando los promotores inmobiliarios levantaron una valla alrededor de parte del mismo. La valla ya fue retirada.

En declaraciones al podcast de David Senra el 31 de mayo, Ivanka Trump reveló que la pareja está transformando la isla de Sazan, frente a la costa de Albania, en un complejo turístico ecológico de lujo con la ayuda de “algunos de los mejores arquitectos vivos de nuestro tiempo”.

Dijo que descubrió la isla de 1.400 hectáreas mientras nadaba desde el barco de una amiga.

“Desarrollamos la oportunidad de ayudar a desarrollar su potencial y transformarlo, pero con mucha cautela y cuidado porque la tierra es muy hermosa”, dijo.

open image in gallery Ivanka Trump reveló que la pareja está convirtiendo la isla de Sazan, situada frente a la costa de Albania, en un complejo turístico ecológico de lujo ( AFP/Getty )

Rama también afirmó que se están logrando avances en la reducción de la corrupción, incluso mediante la creación de una fiscalía especial, conocida como SPAK, que abrió una serie de investigaciones de gran repercusión en los últimos años.

Aun así, a principios de este año estallaron enfrentamientos violentos cuando los manifestantes exigieron la dimisión de la adjunta de Rama, Belinda Balluku, por supuestos casos de corrupción. Rama despidió a Balluku, pero la desconfianza persiste.

“Estoy aquí para protestar, para poner fin a esta saga del gobierno albanés. Siempre son los mismos dos partidos”, dijo el manifestante Fabio Bracaj. “Queremos una nueva era... Queremos un país mejor”.

Traducción de Olivia Gorsin