Colombia: Cepeda denunciará a su contendor De la Espriella por presuntos vínculos con paramilitares

El candidato progresista Iván Cepeda anunció el jueves que presentará denuncias penales ante la fiscalía colombiana y la Corte Penal Internacional contra el candidato conservador Abelardo de la Espriella por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

“Siempre se había afirmado, presumido, que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo podría eventualmente esclarecerse si perteneció y actuó como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), aseguró Cepeda en una declaración a la prensa.

Cepeda aseguró que las demandas son por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito “relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares”.

A su vez pidió a la fiscalía que revise la presunta participación de De la Espriella en un presunto soborno a un exparamilitar que estaba recluido en una cárcel.

En tanto, a la Corte Penal Internacional le solicitó investigar porque considera que Colombia no ha indagado al conservador “debidamente” por crímenes que “son parte del Estatuto de Roma”.

De la Espriella, quien recibió el apoyo político del presidente Donald Trump, respondió en la red social X que la denuncia de Cepeda es una “cortina de humo” para cubrir otra denuncia que él presentó en Estados Unidos sobre lo que llamó “la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño”, sugiriendo que grupos armados ilegales habrían presionado a los votantes de esos departamentos colombianos.

“Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca ‘paraco’ (paramilitar)”, aseguró De la Espriella.

Cepeda, aliado político del presidente Gustavo Petro, argumentó que su denuncia se basa en versiones de exparamilitares, un informe de la Comisión de la Verdad —un órgano extrajudicial que investigó el conflicto armado— y decisiones judiciales.

Señaló que De la Espriella habría creado y liderado una fundación que “múltiples jefes paramilitares indican como organización creada por las Autodefensas Unidas de Colombia con fines políticos”.

Las AUC, dedicadas a combatir ilegalmente a las guerrillas izquierdistas, se desmovilizaron entre los años 2003 y 2005 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y dejaron las armas a cambio de beneficios judiciales que incluyeron pocos años de cárcel a cambio de someterse a un tribunal especial.

De la Espriella rechazó haber apoyado ilegalmente a los paramilitares y defendió su participación en la fundación en una entrevista en 20080. “Hice parte de la comisión civil acompañante del proceso de paz con las autodefensas”, acotó.

De la Espriella, de 47 años, se hizo un nombre como abogado defendiendo clientes de alto perfil como el expresidente Uribe, y también a polémicos como Alex Saab, un aliado cercano del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro que enfrenta problemas con la justicia estadounidense y a quien dejó de representar hace aproximadamente siete años.

En su primera aspiración electoral ha dicho que su campaña se financió con el dinero que ha acumulado en su carrera de abogado y luego como empresario con marcas propias de vino, ron y ropa. Se inscribió por el movimiento Defensores de la Patria tras reunir millones de firmas de ciudadanos que apoyaron su campaña.