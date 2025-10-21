Accidente en funicular de Portugal que dejó 16 muertos fue por falla de cable, según investigación

La falla de un cable de acero y las deficiencias de mantenimiento contribuyeron al accidente de un funicular en Lisboa, capital de Portugal, el mes pasado, acuerdo con un informe preliminar dado a conocer el lunes. El percance causó la muerte de 16 personas y dejó heridas a otras 21.

Se trata de una de las peores tragedias en la memoria reciente de la capital portuguesa. El centenario tranvía, conocido como funicular porque sube y baja por una empinada colina en conjunto con un segundo coche, es una popular atracción turística de la ciudad.

En ese momento, el tranvía descendía a gran velocidad por la colina antes de salirse de las vías en una curva y estrellarse contra un edificio. La policía informó que 11 de los fallecidos eran extranjeros.

La Oficina de Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios, un organismo gubernamental, indicó en el informe que el cable subterráneo de acero que conectaba los dos coches y equilibraba su peso no era lo suficientemente fuerte. No estaba certificado para el transporte público ni estaba instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante, reveló el informe.

El cable había estado en uso por menos de un año.

La investigación identificó cinco casos en los que el programa de mantenimiento se refería a "normas inexistentes, inaplicables o desactualizadas", señaló el informe.

Después de que el cable se rompió, los sistemas de seguridad cortaron la energía del tranvía, por lo que dejó de funcionar el freno neumático y el freno manual no era lo suficientemente fuerte para detener el vagón que descendía a gran velocidad por la colina. La investigación también analiza si los frenos del tranvía necesitan mejoras.

El informe preliminar no tiene la intención de determinar responsabilidades o establecer culpas, indicó el organismo investigador.

Se tiene previsto un informe final más completo y detallado, resultado de un análisis más minucioso del accidente, el próximo año.

