Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló cerca de una base aérea de la OTAN en el suroeste de Alemania.

El incidente ocurrió cerca de la base aérea de Spangdahlem, en la región de Eifel, y obligó al piloto a eyectarse de la aeronave. Los informes iniciales sugieren que el F-16 participaba en un ejercicio de entrenamiento y que su piloto intentaba aterrizar cuando la aeronave se estrelló.

Los residentes del pueblo vecino de Binsfeld declararon al medio alemán SWR que “sonaban muchas sirenas” y que habían visto una gran columna de humo que se elevaba hacia el cielo.

La alcaldesa local, Birthe Thomsen, estaba paseando en bicicleta entre Beilingen y Speicher cuando vio un avión a reacción en el cielo que perdía altitud rápidamente.

open image in gallery En las imágenes compartidas en las redes sociales, se veía el humo que se elevaba desde el lugar del accidente ( SWR )

“Lo vi descender rápidamente, seguido de una gran columna de humo negro”, declaró a SWR. Acto seguido, Thomsen llamó a los servicios de emergencia.

Las imágenes compartidas en las redes sociales también mostraban humo elevándose desde el lugar donde se produjo el accidente, cerca de la carretera B50 entre Binsfeld y Spangdahlem.

“Tras un accidente aéreo en las inmediaciones de la base aérea estadounidense de Spangdahlem, se enviaron al lugar a los equipos de bomberos y de respuesta a emergencias del distrito de Eifel de Bitburg-Pruem”, informó el distrito local.

Spangdahlem alberga un escuadrón de cazas F-16 con aproximadamente 20 aeronaves. Este escuadrón, que presta apoyo a las misiones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la OTAN en todo el mundo, es la pieza central de la base aérea.

open image in gallery La base aérea de Spangdahlem, en Alemania ( Getty )

Según las últimas cifras, la base cuenta con unos 5.000 empleados militares y civiles, además de sus familiares. La base aérea estadounidense también emplea entre 700 y 800 alemanes.

“Un F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, perteneciente al 52.º Ala de Caza, se estrelló aproximadamente a las 2:30 p. m. del 22 de septiembre”, declaró un portavoz de la base en un comunicado.

El piloto se eyectó sin sufrir daños y está recibiendo atención médica. Se está investigando la causa del incidente. Se proporcionará más información a medida que esté disponible.

Traducción de Olivia Gorsin