Médico enfrenta cargos en Londres de supervisar 6 asesinatos durante genocidio de Ruanda de 1994

Una fiscal británica acusó el martes a un médico de supervisar seis asesinatos durante el genocidio ruandés de 1994.

La fiscal Jane Stansfield señaló en el Tribunal de Magistrados de Westminster que el médico Vincent Brown dirigió o supervisó el asesinato de una joven y su bebé, de tres miembros de un hogar y de un taxista que fue lapidado hasta la muerte.

Brown, de 65 años, antes conocido como Vincent Bajinya, es la primera persona acusada en el Reino Unido por participar en el genocidio étnico en que se estima que murieron 800.000 personas. Está acusado de un cargo de conducta accesoria al genocidio y de seis cargos de conducta accesoria al asesinato como crimen de lesa humanidad. La ley del Reino Unido permite a los fiscales británicos presentar cargos por algunos delitos internacionales, incluidos el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, independientemente de dónde se hayan cometido.

Brown negó haber desempeñado algún papel en los asesinatos cuando fue interrogado por la policía en 2020, un año después que investigadores de crímenes de guerra de la Policía Metropolitana comenzaran a indagar el caso a petición del gobierno de Ruanda, indicaron los fiscales.

El abogado defensor Sam Blom-Cooper dijo ante el tribunal que Brown quiere limpiar su nombre.

Otro abogado defensor, Frank Brazell, declaró a The Associated Press que Brown siempre ha sostenido su inocencia “frente a pruebas manifiestamente fabricadas en su contra” y ha instado a las autoridades del Reino Unido a procesarlo, porque cree que aquí tendrá un juicio justo.

Brown no presentó declaración de culpabilidad y sólo habló para confirmar su identidad. Quedó en libertad bajo una fianza de 25.000 libras (33.400 dólares) y se le ordenó comparecer a continuación ante el Tribunal Penal Central de Londres el 9 de octubre.

La portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo, señaló que el procesamiento marcó un paso largamente esperado hacia la rendición de cuentas tras la investigación de siete años.

Las acusaciones abarcan varios días de abril de 1994, cuando Brown trabajaba como jefe del departamento de salud familiar en la Oficina Nacional de Población.

Brown condujo a un grupo a una casa en el distrito de Rugenge, en Kigali, el 8 de abril y ordenó los disparos contra Dominique Mukurarinda, Immaculee Mukankusi y Gerase Rurangirwa, afirmó Stansfield.

Ordenó los asesinatos de Charlotte Kamaguja y de su hijo lactante, Olivier Tuyishime, el 10 de abril, afirmaron los fiscales. Dirigió al grupo que lapidó al taxista Leandre Mbogoye entre el 9 y el 11 de abril, indicaron las autoridades.

Brown es originario de Kigali y vive en Londres, donde en su día trabajó para una organización benéfica que ayudaba a enfermeras y parteras refugiadas que buscaban trabajar en el Reino Unido, a donde se cree que ingresó como solicitante de asilo en 1998, dijo a la AP en 2006 el exministro de Justicia de Ruanda, Tharcisse Karugarama.

Brown cambió su nombre cuando se le concedió la ciudadanía del Reino Unido en 2004, dijo entonces un abogado suyo.

La policía indicó que seguía indagando a varios otros sospechosos del genocidio ruandés que viven en el Reino Unido. La comandante Helen Flanagan, jefa de la policía antiterrorista, afirmó que el caso demuestra que el Reino Unido no es un refugio seguro para sospechosos de delitos internacionales.

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Khaled Kazziha contribuyó a este despacho desde Nairobi, Kenia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.