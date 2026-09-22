Cómo "Choosin' Texas" de Ella Langley se convirtió en el No. 1 más duradero de la historia

“Choosin’ Texas”, de Ella Langley, una canción de desamor a fuego lento, mid-tempo, country y algo más, publicada el octubre pasado, es indiscutiblemente el mayor éxito de 2026.

“Choosin’ Texas” también es el éxito número 1 de mayor permanencia en Estados Unidos: pasó 23 semanas en el primer puesto del Billboard Hot 100, que abarca todos los géneros, según se anunció el martes.

Eso significa que el tema ha superado varios récords establecidos por “A Bar Song (Tipsy)”, de Shaboozey; “Old Town Road”, de Lil Nas X; “I Will Always Love You”, de Whitney Houston; y, de manera más impresionante, “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey. El clásico navideño de Carey tenía el récord anterior, con 22 semanas en el número 1.

El sonido relajado de la canción, su atractivo entre géneros y su narrativa de desamor son algunas de las razones. A pesar de esto, su dominio resulta sorprendente.