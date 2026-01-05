10 personas son declaradas culpables de ciberacoso a primera dama francesa

Un tribunal de París declaró el lunes a 10 personas culpables de ciberacoso contra la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por difundir afirmaciones falsas en línea sobre su género y sexualidad, incluidas acusaciones de que nació hombre.

Un acusado fue condenado a seis meses de prisión, mientras que a ocho se les impusieron penas suspendidas de entre cuatro y ocho meses. A los 10 se les ordenó asistir a un curso de concienciación sobre el ciberacoso.

El tribunal señaló comentarios "particularmente degradantes, insultantes y maliciosos" con afirmaciones falsas sobre una supuesta identidad trans y una supuesta pedocriminalidad dirigidas a Brigitte Macron. "Las publicaciones repetidas han tenido efectos perjudiciales acumulativos", declaró el tribunal.

Los individuos -- ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 65 años -- fueron acusados de haber publicado numerosos comentarios afirmando falsamente que la esposa del presidente Emmanuel Macron nació hombre y comparando su diferencia de edad de 24 años con la pedofilia. Algunas de las publicaciones fueron vistas decenas de miles de veces.

Brigitte Macron no asistió al juicio de dos días en octubre. Hablando en la televisión nacional TF1 el domingo, indicó que inició acciones legales para "dar un ejemplo" en la lucha contra el acoso.

Su abogado, Jean Ennochi, señaló el lunes que "lo importante es que haya entrenamientos inmediatos de concienciación sobre el ciberacoso, y para algunos de los acusados, una prohibición de usar sus cuentas de redes sociales".

Su hija, Tiphaine Auzière, testificó sobre lo que describió como el "deterioro" de la vida de su madre desde el acoso en línea. "Ella no puede ignorar las cosas horribles que se dicen sobre ella", dijo Auzière al tribunal. Afirmó que el impacto se ha extendido a toda la familia, incluidos los nietos de Macron.

Uno de los acusados, un administrador de activos inmobiliarios, recibió una sentencia de seis meses de prisión. Según la ley francesa, la sentencia puede cumplirse en casa, posiblemente usando un monitor de tobillo o siguiendo otros requisitos establecidos por un juez.

La acusada Delphine Jegousse, de 51 años, conocida como Amandine Roy y que se describe a sí misma como médium y autora, se considera que jugó un papel importante en la difusión del rumor después de que publicara un video de cuatro horas en su canal de YouTube en 2021. Se le impuso una sentencia de prisión de seis meses.

La cuenta X de Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido como Zoé Sagan en las redes sociales, fue suspendida en 2024 después de que su nombre fuera citado en varias investigaciones judiciales. Poirson-Atlan recibió una sentencia de prisión de ocho meses, junto con otro acusado, un galerista.

El único acusado que no recibió una sentencia de prisión fue un profesor, quien se disculpó durante el juicio. Tendrá que asistir al curso de concienciación sobre el ciberacoso.

A varios se les suspenderá el acceso en línea durante seis meses en las redes sociales donde hicieron sus publicaciones.

Las sentencias fueron proporcionales a la gravedad de los comentarios, enfatizó el tribunal.

Las autoridades judiciales francesas no revelaron los nombres de los acusados, pero algunos hicieron públicos sus nombres al hablar.

Durante el juicio, varios acusados dijeron al tribunal que sus comentarios solo buscaban usar el humor o sátira y que no entendían por qué estaban siendo procesados.

El caso sigue años de teorías de conspiración que alegan falsamente que Brigitte Macron nació bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, que en realidad es el nombre de su hermano. Los Macron también han presentado una demanda por difamación en Estados Unidos contra la influencer conservadora Candace Owens.

Los Macron, que están casados desde 2007, se conocieron por primera vez en la escuela secundaria donde él era estudiante y ella era profesora. Brigitte Macron, 24 años mayor que su esposo, entonces se llamaba Brigitte Auzière, una madre casada de tres hijos.

Emmanuel Macron, de 48 años, ha sido presidente de Francia desde 2017.

