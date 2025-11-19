Departamento de Justicia dice que jurado no revisó acusación final en caso Comey

El Departamento de Justicia reconoció en la corte el miércoles que el jurado especial que acusó al exdirector del FBI James Comey no recibió una copia de la acusación final, una concesión que podría poner aún más en peligro un proceso ya sujeto a múltiples desafíos y demandas de desestimación.

La revelación es la última indicación de una presentación problemática del caso al gran jurado por parte de una fiscal inexperta y nombrada apresuradamente solo unos días antes por el presidente Donald Trump.

Las preocupaciones sobre el proceso surgieron a principios de la semana cuando un juez diferente en el caso dijo que no había registro en la transcripción que había revisado del jurado revisando la acusación que realmente se presentó contra Comey.

Lindsey Halligan, la fiscal estadounidense interina a cargo del caso, declaró bajo interrogatorio que solo el director del jurado y un segundo miembro del panel estuvieron presentes para la entrega de la acusación.

Comey se ha declarado inocente de cargos de hacer una declaración falsa y obstruir al Congreso y ha negado cualquier delito.

El Departamento de Justicia ha negado que la acusación fuera vengativa o selectiva e insiste en que las acusaciones respaldan la acusación.

Trump despidió a Comey como director del FBI en mayo de 2017 mientras Comey supervisaba una investigación del FBI sobre posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump en 2016. Los dos han estado públicamente enfrentados desde entonces.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.