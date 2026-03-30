Según un mensaje interno revelado en un caso de lesiones personales relacionado con la adicción de menores a las redes sociales, un empleado de YouTube envió en 2012 un correo a sus colegas en el que afirmaba que el objetivo al crear una nueva aplicación “no es la audiencia, sino la adicción de los espectadores”.

El mensaje salió a la luz durante la declaración jurada de 2025 de John Harding, vicepresidente de ingeniería de YouTube Music y YouTube Premium. Durante el interrogatorio, los abogados que representan a más de 10.000 demandantes lo confrontaron con ese correo.

“El objetivo no es aumentar las visualizaciones, sino captar nuevos espectadores”, escribió un empleado anónimo de YouTube en el mensaje enviado a otros colegas. El texto parecía formar parte de una serie de notas sobre un proyecto titulado “Análisis de la aplicación para creadores de iOS”.

Cuando los abogados le preguntaron si esa frase implicaba que YouTube buscaba hacer adictiva la aplicación, Harding dijo que no estaba seguro.

“El documento se refiere a una aplicación para crear videos, así que esa última frase ni siquiera tiene sentido. La aplicación para crear videos no fue diseñada para los espectadores, sino para los creadores”, explicó.

La declaración de Harding, publicada recientemente, junto con el correo electrónico, forma parte de un caso consolidado sobre los daños asociados al uso de redes sociales. Se trata de uno de varios procesos que buscan determinar si las empresas tecnológicas pueden ser responsabilizadas por el impacto de sus plataformas.

Este caso es independiente de un juicio reciente en California, en el que un jurado declaró a Meta y YouTube responsables por diseñar sus plataformas con características adictivas.

open image in gallery Un correo de un funcionario de YouTube que señalaba que la meta de la empresa era la “adicción” salió a la luz antes de un juicio civil, tras dos fallos contra empresas de redes sociales ( AFP via Getty Images )

Los correos electrónicos forman parte de la documentación presentada en los juicios previstos para este verano en un tribunal federal del norte de California. Entre las empresas demandadas figuran Google, matriz de YouTube, Meta, Snap y TikTok.

No está claro si Harding ofreció más detalles sobre el correo. Gran parte de su declaración en el caso federal de lesiones personales permanece censurada. Aun así, el ejecutivo señaló que no estaba seguro de que la aplicación para crear videos se hubiera lanzado alguna vez.

El New York Post fue el primer medio en informar sobre el documento.

“En estos extractos, seleccionados a dedo y de hace una década, se tergiversa nuestro trabajo responsable en el diseño de productos”, señaló un portavoz de Google en un comunicado. “En realidad, se muestra que nuestros equipos identifican de forma proactiva los desafíos para garantizar que nuestros productos ofrezcan experiencias de alta calidad y adecuadas para cada edad”.

Más de 10.000 personas, junto con 40 fiscales generales estatales y unos 800 distritos escolares, han presentado demandas contra grandes empresas de redes sociales como Snap Inc., TikTok Inc. y Alphabet Inc., en un litigio masivo que reúne casos procedentes de más de 20 distritos judiciales federales.

El juicio está previsto para julio en Oakland, California.

Entre las pruebas que se presentarán en el proceso figuran presentaciones internas de YouTube que muestran que empleados de la empresa sabían que adolescentes y usuarios jóvenes pasaban horas en la plataforma. En los tribunales, YouTube ha sostenido que no es una red social, sino una plataforma de transmisión de video.

De acuerdo con otro documento interno de TikTok, la empresa evaluó los posibles beneficios y riesgos de aplicar medidas de seguridad dirigidas a usuarios de 13 años o menos.

open image in gallery Dos juicios recientes responsabilizaron a empresas de redes sociales por los daños de su uso, mientras miles de demandas similares se han presentado en todo el país ( The Associated Press )

Las demandas históricas presentadas la semana pasada marcan un antes y un después en el debate sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales y su papel en la protección de los niños frente a la adicción a estas aplicaciones y sus efectos en la salud mental.

En uno de los casos, el demandante, un joven de 20 años identificado como KGM, recibió una indemnización de 6 millones de dólares en daños punitivos y compensatorios, que deberán pagar Meta y YouTube. El jurado concluyó que Meta fue responsable del 70 % del daño causado, mientras que YouTube tuvo una responsabilidad del 30 %.

Tras conocerse el veredicto, padres y organizaciones que apoyaron a KGM celebraron la decisión. Para los abogados del joven, el fallo representa un punto de inflexión: a partir de ahora, sostienen, “las plataformas de redes sociales deben empezar a rendir cuentas” por los beneficios que obtienen del uso infantil de sus servicios.

No obstante, ambas empresas tecnológicas afirmaron que no están de acuerdo con la decisión del jurado y adelantaron que planean presentar una apelación.

Traducción de Leticia Zampedri