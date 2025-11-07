Dan 7 años de prisión a británico fantasioso de James Bond por espiar para Rusia

Un británico que “soñaba con ser como James Bond” fue condenado el viernes a siete años de prisión por intentar espiar para Rusia.

Howard Phillips, de 65 años, fue declarado culpable en julio por intentar pasar información sobre el exsecretario de Defensa, Grant Shapps, a quien conocía, a dos hombres que él creía eran agentes de inteligencia rusos. Sin embargo, los “espías” eran agentes de inteligencia británicos encubiertos.

La jueza Bobbie Cheema-Grubb le dijo a Phillips en su audiencia de sentencia en el Tribunal de la Corona de Winchester, en el sur de Inglaterra: “Estabas dispuesto a traicionar a tu país por dinero”.

La jueza dijo que Phillips tenía “una personalidad con tendencias narcisistas y un sentido exagerado de su propia importancia”.

En el juicio, se dijo que Phillips tuvo la intención de ayudar a los agentes rusos entre finales de 2023 y mayo de 2024. Shapps fue secretario de Defensa entre agosto de 2023 y julio de 2024, cuando su Partido Conservador fue expulsado del poder y él perdió su escaño en el Parlamento en las elecciones generales.

Específicamente, en el juicio se supo que Phillips intentó entregar los detalles de contacto de Shapps, así como la ubicación donde guardaba su avión privado para “facilitar a los rusos la escucha de los planes de defensa británicos”.

La exesposa del acusado dijo al tribunal que Phillips “soñaba con ser como James Bond” y veía películas sobre los servicios secretos británicos porque estaba “fascinado con ello”.

En una declaración de impacto de la víctima leída en el tribunal, Shapps expresó su sorpresa al enterarse de las actividades de Phillips. Recordó haber ido a cenar a la casa de Phillips en 2002.

“Lo que es inaceptable es el comportamiento imprudente de un individuo exponiendo a toda mi familia a los riesgos extremadamente serios que provienen de las actividades de un servicio de inteligencia extranjero”, dijo.

Bethan David, jefa de la División de Contraterrorismo del Servicio de Fiscalía de la Corona, dijo que la condena envía “un mensaje claro a cualquiera que considere asistir o espiar para Rusia”.

