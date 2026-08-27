Bill Gates fue confrontado sobre las acusaciones de “chantaje” de Epstein durante una aparición en televisión

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, se vio obligado a abordar las acusaciones de que Jeffrey Epstein intentó chantajearlo, en la primera entrevista televisiva que uno de los hombres más ricos del mundo concedió desde la impactante acusación.

Gates, de 70 años, lanzó recientemente una campaña pública para concienciar sobre los peligros que la IA supone para la vida humana, pero esto ocurre en medio de las continuas dudas sobre su relación pasada con Epstein. La intersección de ambos temas surgió el miércoles por la noche en el programa Anderson 360 de CNN, cuando el presentador Anderson Cooper se desvió de las preguntas sobre IA y le preguntó a Gates sobre su relación con Epstein y si el fallecido acusado de tráfico sexual lo había chantajeado.

“No tenía ninguna relación social con él; no conocí a ninguna mujer a través de él”, dijo Gates. “Tenía la idea equivocada de que él podría facilitarme la recaudación de fondos filantrópicos para la salud mundial”.

En junio, Gates testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre su relación con Epstein. Admitió ante el comité que posteriormente se enteró de que Epstein estaba considerando utilizar sus aventuras amorosas como material para chantajearlo.

“No sabía que estaba pensando en chantajearme. Nunca lo hizo. Pero, ya sabes, eso demuestra lo tonto que fui al pasar tiempo con él”, le dijo Gates a Cooper.

open image in gallery El cofundador de Microsoft, Bill Gates, admitió que fue “un tonto” por creer que Jeffrey Epstein lo ayudaría en sus iniciativas filantrópicas ( AndersonCooper360/CNN )

Se sabe que Gates y Epstein interactuaron a principios de la década de 2010, después de que Epstein se declaró culpable en Florida de cargos relacionados con la solicitud de favores sexuales a menores. Gates sostuvo que, si bien conocía los antecedentes legales de Epstein, no comprendía la magnitud de sus crímenes.

Pero la publicación de los archivos de Epstein reavivó el interés por la relación de Gates con Epstein.

En los archivos, hay numerosas referencias y fotografías de Gates, pero su aparición en ellos no implica que sea culpable de ningún delito. Gates negó cualquier participación en los crímenes de Epstein. Otros funcionarios destacados que también aparecen en los documentos de Epstein son Bill Clinton y Donald Trump.

open image in gallery En junio, Gates prestó declaración grabada ante los miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes para hablar de su relación pasada con Jeffrey Epstein ( Reuters )

La aparición de Anderson Cooper el miércoles marcó el regreso de Gates a la televisión tras su testimonio ante el comité. En otras entrevistas, admitió que sus vínculos con Epstein y su vida personal opacaron su trabajo en inteligencia artificial.

“Cuando estaba en el juicio antimonopolio, mi promoción de las PC se vio algo reducida”, dijo Gates en una entrevista reciente con Axios. “Mientras me divorciaba, mi discurso sobre la salud en África se vio… algo reducido”.

“Lo que hice, de cierto modo, fue muy limitado y estuvo motivado por mi deseo de recaudar dinero. Pero… fue un gran error”, dijo Gates sobre su relación con Epstein.

Gates dijo que anima a cualquiera que esté interesado en su testimonio sobre Epstein a leer la transcripción, que está disponible en línea.

Traducción de Olivia Gorsin