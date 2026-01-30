La Organización Mundial de la Salud declaró que existe un riesgo bajo de que el virus Nipah, que es mortal, se propague desde India tras la confirmación de dos infecciones y desaconsejó imponer restricciones a los viajes o al comercio.

La OMS afirmó que hasta el momento no había pruebas de un aumento de la transmisión de persona a persona y añadió que India tenía capacidad para contener tales brotes. La agencia añadió que se estaba coordinando estrechamente con las autoridades sanitarias indias.

“La OMS considera que el riesgo de una mayor propagación de la infección a partir de estos dos casos es bajo”, declaró la agencia a Reuters.

open image in gallery Trabajadores sanitarios trasladan a un paciente con síntomas de infección por Nipah a una sala de aislamiento en un hospital de Kerala, septiembre de 2023 ( AFP/Getty )

La evaluación se produjo después de que varios países asiáticos —Hong Kong, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam— endurecieron esta semana los controles sanitarios en los aeropuertos para los pasajeros procedentes de la India.

Los dos casos de la India afectan a trabajadores sanitarios del estado oriental de Bengala Occidental. Se infectaron a finales de diciembre y estaban recibiendo tratamiento, según las autoridades locales citadas por la OMS. Aún no se identificó plenamente el origen de las infecciones.

El Nipah es un virus zoonótico transmitido principalmente por murciélagos frugívoros. Puede infectar a animales como los cerdos y transmitirse a las personas a través del contacto con animales infectados o el consumo de fruta contaminada con saliva u orina de murciélago. La transmisión de persona a persona es posible, pero normalmente requiere un contacto estrecho prolongado, lo que hace que la transmisión generalizada sea menos probable.

open image in gallery Las autoridades sanitarias del aeropuerto, con mascarillas protectoras, controlan a los pasajeros que llegan al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, en Bangkok, Tailandia ( Suvarnabhumi Airport Office )

El virus puede causar fiebre e inflamación cerebral grave y tiene un índice de letalidad que oscila entre el 40 % y el 75 %, según la OMS.

No existe ninguna vacuna autorizada ni tratamiento específico, aunque actualmente se están desarrollando varias vacunas candidatas.

Debido a su elevado índice de letalidad, a la falta de tratamientos aprobados y al riesgo teórico de mutación a una forma más transmisible, la OMS clasifica el Nipah como patógeno prioritario.

Los pequeños brotes localizados no son infrecuentes. India registró siete brotes documentados desde que el virus apareció por primera vez en el país, con repetidos casos en el estado meridional de Kerala, considerado una de las regiones del mundo con mayor riesgo de Nipah. El brote actual es el tercero en Bengala Occidental, tras los de 2001 y 2007. El vecino Bangladesh registra infecciones por Nipah casi todos los años.

Aunque la OMS afirma que no se puede descartar una mayor exposición al virus, los virólogos subrayan que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, dada la dificultad de la transmisión sostenida de persona a persona.

Según la información de fondo recopilada por la CNN, el Nipah pertenece a la misma familia de virus que el sarampión, pero es mucho menos infeccioso. Los síntomas suelen aparecer en un plazo de cuatro a 14 días y pueden parecerse inicialmente a los de la gripe, antes de progresar rápidamente en los casos graves hasta el coma en una semana. Los sobrevivientes pueden sufrir efectos neurológicos a largo plazo.

A escala mundial, se registraron menos de 800 casos desde que se identificó por primera vez el Nipah en Malasia a finales de los años 90, aunque los expertos creen que las infecciones no se registran en partes de Asia donde la vigilancia es limitada.

Las autoridades sanitarias afirman que la prevención es la defensa más eficaz, centrándose en reducir la transmisión de animales a humanos y aplicar medidas estrictas de control de infecciones en los centros sanitarios.

Traducción de Olivia Gorsin