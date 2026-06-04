Una yazidí dice a una corte australiana que fue esclavizada y violada en una casa de EI en Siria

Una mujer yazidí declaró que compartió un dormitorio con una mujer acusada de esclavizarla en Siria y que fue violada y golpeada repetidamente por el padre de esa mujer, informó la policía a un tribunal el jueves.

Zeinab Ahmad, de 31 años, solicitó libertad bajo fianza en la Corte de Magistrados de Melbourne por dos cargos de esclavitud. La vista se reanuda el viernes.

Ella y su madre, Kawsar Ahmad, de 53 años, también conocida como Kawsar Abbas, llevan detenidas desde que regresaron a Australia el mes pasado desde un campamento de refugiados en Siria con un grupo de mujeres y niños australianos vinculados al grupo Estado Islámico.

La testigo yazidí nacida en Irak, cuyo nombre no puede divulgarse, afirmó en una declaración policial que Mohammed Ahmad, padre de Zeinab y esposo de Kawsar, la compró por 10.000 dólares en 2017 en Raqqa, Siria, entonces bastión del Estado Islámico, dijo al tribunal el detective sargento mayor Mark Clendenning.

Clendenning sostuvo que Kawsar participó en la compra de la adolescente como esclava, un papel poco común para una mujer en el llamado califato del Estado Islámico.

“Mohammed y Kawsar tenían estatus y privilegios dentro del Estado Islámico que por lo general no se concedían a otros, lo que les permitía excepciones a sus prácticas habituales”, afirmó Clendenning.

La testigo fue llevada a una casa que la pareja compartía con sus cinco hijas, incluida Zeinab, con quien la testigo compartía una habitación, afirmó Clendenning.

Mohammed le dijo a la testigo: “Te compré con el propósito de violarte y al mismo tiempo servir en la casa”, según Clendenning. Añadió que Mohammed la presentó a la familia y les dijo: “La compré para sexo y para hacer las tareas del hogar”.

El primer esposo de Zeinab murió en un ataque con dron en 2016, y ella se había vuelto a casar con un combatiente egipcio del Estado Islámico, que había perdido un brazo en combate, indicó la policía.

Zeinab había estado presente cuando su padre golpeó a la testigo y la arrastró del cabello por dos tramos de escaleras dentro de la casa, alegó la policía. Señalaron que Mohammed, que ahora está en una prisión en Irak, golpeaba a la testigo dos o tres veces al mes mientras la familia estaba presente.

La testigo dijo que Mohammed la agredió sexualmente “muchas veces” pese a que ella se resistía, indicó la policía. La testigo dijo que Zeinab “no le hizo daño físico, aunque sí la amenazó muy gravemente y le ordenó hacer cosas en la casa”, sostuvo Clendenning.

Mohammed vendió a la testigo por 10.000 dólares en 2018, 16 meses después de haberla comprado, informó la policía. Mohammed le dijo a la testigo que era “mala” y que no hacía lo que se le ordenaba, según la policía.

El Estado Islámico persigue a los yazidíes, una minoría étnica y religiosa de habla kurda que se encuentra principalmente en Siria, Irak y Turquía.

La testigo dijo que tenía 15 años cuando estuvo entre las 6.800 mujeres y niños yazidíes esclavizados y que fue intercambiada entre miembros del Estado Islámico 17 veces durante cinco años antes de ser liberada por fuerzas kurdas en 2019.

Tres generaciones de la familia Ahmad se trasladaron de Melbourne a Siria vía Turquía en 2013 y 2014. Zeinab voló allí con su esposo en 2014, alegó la policía.

Clendenning dijo que liberar a Zeinab de la custodia supondría un riesgo inaceptable de poner en peligro la seguridad y el bienestar del público.

Se casó con varios hombres vinculados al Estado Islámico y actualmente estaba casada con un miembro egipcio del Estado Islámico, cuyo paradero se desconocía, afirmó.

“El acusado nunca ha renunciado explícitamente ni ha declarado que ya no apoya al Estado Islámico desde su rendición ante las fuerzas kurdas”, dijo Clendenning.

Está acusada de dos crímenes de lesa humanidad: esclavitud y uso de un esclavo. Cada uno conlleva una pena máxima de 25 años de prisión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.