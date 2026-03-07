¿Por qué adelantamos los relojes? Estados de EE. UU. debaten sobre el cambio de horario de verano

Millones de personas en la mayor parte de Estados Unidos perderán una hora de sueño este domingo cuando se adelanten los relojes a las 2 de la madrugada por el horario de verano.

Este ritual anual, que crea un día de 23 horas, es muy impopular, perturba los horarios de sueño, oscurece el paisaje durante los paseos matutinos de los perros y genera numerosas quejas.

Aunque las encuestas muestran sistemáticamente que a la mayoría de los estadounidenses no les gusta el cambio de hora cada dos años, se han estancado los esfuerzos políticos para reformar el sistema.

El estancamiento se debe a la división de opiniones sobre las posibles consecuencias de hacer permanente el horario de verano o de adoptar la hora estándar todo el año.

¿Cómo se vería el horario de verano permanente? Significaría que el sol sale aproximadamente a las 9 de la mañana en Detroit durante un tiempo en invierno.

¿Y la hora estándar? Significaría que el sol saldría a las 4:11 de la mañana en Seattle en junio.

Las opiniones sobre el horario de verano y sus posibles repercusiones están muy divididas ( AP )

“No hay ninguna ley que podamos aprobar para mover el sol a nuestra voluntad”, afirma Jay Pea, presidente de Save Standard Time, organización dedicada al cambio definitivo a la hora estándar.

He aquí un resumen del debate.

Imponer un reloj a un planeta giratorio causa muchos dolores de cabeza

Genie Lauren pasa los inviernos en Nueva York pendiente de los amaneceres y atardeceres hasta que el sol sale lo suficientemente tarde como para que le apetezca hacer algo fuera de su apartamento después del trabajo, incluso ir al cine.

“La mayor parte del año estamos en horario de verano”, cuenta la trabajadora de atención médica de 41 años. “¿Para qué lo hacemos?”

Estados Unidos ha jugueteado con el reloj de forma intermitente desde que los ferrocarriles unificaron los husos horarios en 1883. Igual que gran parte del mundo. Alrededor de 140 países han tenido horario de verano en algún momento; aproximadamente la mitad lo tienen hoy en día.

Aproximadamente 1 de cada 10 adultos estadounidenses está a favor del actual sistema de cambio de hora, según una encuesta de AP-NORC realizada el año pasado. Aproximadamente la mitad se opone a dicho sistema, y unos 4 de cada 10 no tienen opinión. Si tuvieran que elegir, la mayoría de los estadounidenses dicen que preferirían que el horario de verano fuera permanente, en lugar del horario estándar.

Un dilema para los legisladores

Desde 2018, 19 estados (incluyendo gran parte del sur y un bloque de estados en el noroeste de Estados Unidos) han adoptado leyes que piden un cambio al horario de verano permanente.

Hay una trampa: el Congreso tendría que aprobar una ley que permitiera a los estados adoptar el horario de verano a tiempo completo, algo que ya se hizo en todo el país durante la Segunda Guerra Mundial y durante un impopular y breve periodo en 1974.

El Senado de EE. UU. aprobó en 2022 un proyecto de ley para pasar al horario de verano permanente. No se ha sometido a votación un proyecto de ley similar de la Cámara de Representantes.

El representante estadounidense Mike Rogers mencionó que la industria aérea ha sido un factor para persuadir a los legisladores de que no la retomen ( Getty/iStock )

El representante Mike Rogers, republicano de Alabama, que presenta un proyecto de ley de este tipo cada legislatura, indicó que el sector de las aerolíneas, que no quiere la complejidad de programación que supondría un cambio, ha sido un factor para persuadir a los legisladores de que no lo adopten.

El representante republicano de Florida Greg Steube propone otro enfoque.

“¿Por qué no dividir al bebé?”, preguntó. “Hay que moverlo 30 minutos para que quede en un punto medio entre los dos”.

Steube cree que su proyecto de ley podría obtener apoyo bipartidista. El cambio desincronizaría a EE. UU. con la mayor parte del mundo, aunque la India ha adoptado un planteamiento similar y en Nepal la hora va 15 minutos por delante de la India.

Los expertos en sueño prefieren más luz por la mañana

Karin Johnson, vicepresidenta del grupo Save Standard Time y catedrática de neurología de la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts, afirma que la hora estándar permanente (es decir, el sol en línea recta cerca del mediodía) ayudaría a estudiantes, conductores y prácticamente a todo el mundo a funcionar mejor durante todo el año.

“La luz de la mañana es fundamental para establecer nuestro ritmo circadiano cada día”, explica.

Los expertos en sueño afirman que una hora estándar permanente ayudaría a estudiantes, conductores y prácticamente a todo el mundo a funcionar mejor durante todo el año ( Getty/iStock )

Kenneth Wright, profesor y director del Laboratorio de Sueño y Cronobiología de la Universidad de Colorado, afirma que el riesgo de accidentes de tráfico mortales, infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares aumenta en los días posteriores al adelanto del reloj.

“Basándonos en las pruebas para nuestra salud, bienestar y seguridad, la mejor opción para nosotros como país ahora es elegir ir a la hora estándar permanente”, aseveró.

Los obstáculos impiden el cambio

De todos los estados de EE. UU., solo Arizona (excepto la Nación Navajo) y Hawái optan actualmente por no aplicar el horario de verano.

En los dos últimos años, media docena de estados han aprobado proyectos de ley para cambiar a la hora estándar permanente en una cámara legislativa, entre ellos Virginia en febrero. Esta semana, un comité de la Cámara de Representantes de Virginia recomendó aplazar la cuestión hasta 2027.

La mayoría de esas medidas incluían la advertencia de que el cambio solo entraría en vigor si los estados vecinos también lo hacían. Por ejemplo, Virginia pasaría a la hora estándar solo si Maryland y Washington D.C. también lo hicieran. La decisión podría responder parcialmente a algunas de las preocupaciones de grupos como los organismos de radiodifusión, que advierten de la confusión de horarios. No resolvería las preocupaciones de la industria del golf, que se opone al horario estándar a tiempo completo porque dificultaría el juego por la tarde.

Muchos proyectos de ley sobre el horario de verano a tiempo completo contienen disposiciones similares.

Un llamado para que los estados decidan

Scott Yates, un hombre de Colorado que dirige el sitio web Lock the Clock, quiere que el gobierno federal apruebe una ley que ponga fin al cambio de hora dos veces al año dentro de dos años.

Según su plan, los estados tendrían que comprometerse a seguir el horario de verano o el horario estándar.

Mientras persistan los cambios de reloj, Yates tiene algunos consejos.

“Si eres el jefe, di a todos tus empleados el lunes que pueden llegar una hora más tarde”, planteó. “Y si no eres el jefe, dile a tu jefe que crees que deberías llegar una hora más tarde el lunes. Despiértate más tarde por seguridad”.