Arrestan a empleada de aerolínea tailandesa que intentó ingresar a Australia con heroína

Una empleada de una aerolínea tailandesa fue arrestada y acusada el lunes por presuntamente importar más de 1 kilogramo (2,2 libras) de heroína a Melbourne, informó la policía australiana.

La mujer de 26 años prestaba servicio a bordo de un vuelo internacional cuando llegó al Aeropuerto de Melbourne el jueves. Fue detenida tras levantar sospechas durante un control de equipaje, señaló la Policía Federal Australiana en un comunicado publicado en su sitio web.

Indicó que una radiografía y exámenes posteriores hallaron polvo blanco oculto en los forros de sus 12 bolsas tipo tote, y que la prueba inicial habría arrojado un resultado positivo para heroína. La cantidad tenía un valor en la calle de unos 500.000 dólares australianos (unos 345.000 dólares), añadió.

La mujer fue acusada de importar y poseer la droga, un delito que conlleva una pena máxima de 25 años de prisión, precisó la policía, y agregó que comparecerá ante un tribunal de Melbourne en septiembre.

“La Policía Federal Australiana se mantiene firme en sus esfuerzos por sancionar a las personas que usan su empleo o su posición en la comunidad para apoyar el tráfico de drogas”, afirmó Simone Butcher, comandante interina de la agencia.

La policía australiana no identificó el nombre de la mujer ni la aerolínea para la que trabaja, pero la aerolínea nacional de Tailandia, Thai Airways, indicó en un comunicado el lunes que una de sus empleadas fue detenida en Melbourne y que ha estado cooperando con las autoridades.

La aerolínea sostuvo que “tomará medidas decisivas” en caso de mala conducta.

“Se prohíbe estrictamente a los empleados poseer, importar, transportar o estar involucrados con narcóticos o cualquier sustancia o artículo ilegal de cualquier tipo”, señaló.

También indicó que ha estado coordinando con las autoridades pertinentes para garantizar el acceso a los derechos legales básicos de la empleada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.