Ataques iraníes apuntan a estados del Golfo mientras EEUU advierte que se intensificará bombardeos

Irán lanzó intensos ataques contra los estados árabes del golfo Pérsico a primera hora del sábado, mientras Israel y Estados Unidos seguían adelante con su campaña aérea contra la República Islámica.

No se vislumbraba un final para los combates. El gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva venta de armas a Israel por 151 millones de dólares después de que su presidente, Donald Trump, afirmó que no negociaría con Irán sin su “rendición incondicional” y de que funcionarios estadounidenses advirtieran sobre una próxima andanada de bombardeos que, según dijeron, sería la más intensa hasta la fecha en un conflicto que dura ya una semana.

El embajador de Irán ante Naciones Unidas apuntó que su país “tomará todas las medidas necesarias” para defenderse.

Un video de The Associated Press mostró explosiones y humo en una zona del oeste de Teherán, mientras Israel anunciaba el inicio de una amplia oleada de ataques. También a primera hora del sábado, se escucharon fuertes estruendos en Jerusalén y la llegada de misiles desde Irán hizo que la gente se dirigiera a refugios antiaéreos en todo Israel.

Los servicios de emergencia israelíes no reportaron víctimas.

Como señal de la expansión del conflicto, las sirenas sonaron en Bahrein el sábado temprano mientras Irán dirigía sus ataques al reino insular. Y Arabia Saudí dijo que destruyó drones que se dirigían a su vasto yacimiento petrolero de Shaybah y derribó un misil balístico lanzado hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos e Israel han golpeado a la República Islámica con ataques dirigidos contra sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear. Los objetivos y plazos declarados para la guerra han cambiado repetidamente, ya que Washington ha sugerido en ocasiones que busca derrocar al gobierno teocrático o impulsar un nuevo liderazgo desde dentro.

El ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, advirtió en una entrevista con el Financial Times que la guerra podría “hundir las economías del mundo”, y pronosticó un cierre generalizado de las exportaciones energéticas del golfo que podría hacer que el petróleo alcanzara los 150 dólares por barril.

El precio del barril de crudo de referencia en Estados Unidos superó los 90 dólares el viernes por primera vez en más de dos años.

Rusia proporciona información a Irán, según funcionarios

Rusia ha proporcionado a Irán información que podría ayudar a Teherán a atacar buques de guerra estadounidenses, aeronaves y otros activos en la región, según dos funcionarios familiarizados con la inteligencia de Estados Unidos sobre el asunto.

Los funcionarios, que no estaban autorizados a realizar comentarios en público y hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron que la inteligencia de Estados Unidos no ha descubierto que Rusia esté indicando a Irán qué hacer con la información.

Aun así, es el primer indicio de que el Kremlin ha tratado de involucrarse en la guerra.

Trump: EEUU ayudará a reconstruir Irán cuando tenga líderes “ACEPTABLES”

En una publicación en redes sociales el viernes, Trump escribió que “¡No habrá acuerdo con Irán excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”. Tras la rendición, “y la selección de un(os) Líder(es) GRANDES y ACEPTABLES”, agregó, Washington y sus aliados ayudarán a reconstruir el país, haciéndolo “económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

Es probable que estos comentarios planteen más preguntas sobre el objetivo final de la guerra. El conflicto se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas en Irán, más de 200 en Líbano y alrededor de una docena en Israel, según funcionarios de esos países. Además, seis soldados estadounidenses han muerto.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, escribió en redes sociales que “algunos países” habían iniciado esfuerzos de mediación, pero no ofreció más detalles.

La televisora estatal iraní reportó el viernes que un consejo de líderes había comenzado a debatir cómo convocar a la Asamblea de Expertos, que elegirá al nuevo líder supremo.

Funcionario de EEUU advierte que se acerca “el mayor bombardeo”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo en una entrevista televisiva el viernes que la “mayor campaña de bombardeos” de la guerra aún estaba por llegar.

Israel apuntó que durante la última semana ha bombardeado intensamente un extenso búnker subterráneo que los líderes iraníes tenían previsto utilizar durante las hostilidades.

Nueva información sugiere que la letal explosión registrada el 28 de febrero en una escuela de la ciudad iraní de Minab, a unos 1.100 kilómetros (680 millas) al sureste de Teherán, probablemente fue causada por ataques aéreos de Estados Unidos. El reporte incluyó imágenes satelitales, análisis de expertos, declaraciones de un funcionario estadounidense e información pública difundida por fuerzas militares de Estados Unidos e Israel.

La prensa estatal iraní afirmó que más de 165 personas murieron en la explosión, en su mayoría niños.

Irán ha culpado a Israel y a Estados Unidos de la explosión. Ninguno de los dos países ha asumido la responsabilidad, aunque el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, indicó que se está investigando lo ocurrido.

___

Metz informó desde Ramallah, Cisjordania; Rising desde Bangkok, Tailandia, y Abou AlJoud desde Beirut, Líbano. Periodistas de The Associated Press en todo el mundo contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.