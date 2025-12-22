El nuevo cohete insignia H3 de Japón no logra colocar en órbita un satélite de geolocalización

La agencia espacial de Japón informó que su cohete H3, que transportaba un satélite de navegación, no logró colocar la carga en la órbita prevista, un revés para el nuevo cohete insignia del país y su programa de lanzamientos espaciales.

El fracaso del lunes es el segundo para el nuevo cohete insignia de Japón después de su fallido vuelo inaugural en 2023 y seis vuelos exitosos.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) indicó que el cohete H3, que transportaba el satélite Michibiki 5, despegó del Centro Espacial de Tanegashima en una isla del suroeste de Japón el lunes, como parte de los planes de Japón para tener un sistema propio de posicionamiento más preciso.

El motor de la segunda etapa del cohete sufrió una interrupción prematura inesperada y no se pudo confirmar una separación posterior del satélite del cohete, explicó Masashi Okada, ejecutivo de JAXA y director de lanzamiento, en una conferencia de prensa.

Okada señaló que se desconoce si el satélite fue liberado en el espacio o dónde terminó, y que JAXA está investigando los datos para determinar la causa y otros detalles.

Jun Kondo, un funcionario del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, dijo a los periodistas que el fracaso fue "extremadamente lamentable" y que el gobierno había formado un grupo de trabajo para investigar la causa y tomar las medidas necesarias lo antes posible para "recuperar la credibilidad".

El fallo del lunes es un revés para el nuevo cohete insignia de Japón que reemplazó al modelo anterior H-2A, que tenía un historial de éxito casi perfecto. También retrasa los planes de lanzamiento de satélites de Japón, incluido uno para tener un sistema de geolocalización más independiente para teléfonos inteligentes, navegación marítima y drones sin depender del sistema GPS de Estados Unidos.

El cohete H3 está diseñado para ser más competitivo en costos en el mercado espacial global. Japón considera que una capacidad de transporte espacial estable y comercialmente competitiva es clave para su programa espacial y su seguridad nacional.

Makoto Arita, gerente del proyecto H3 de JAXA, afirmó que el nuevo insignia aún está en las primeras etapas de operación, pero puede ser competitivo a nivel mundial. “Nos reagruparemos para no quedarnos atrás de los rivales. Investigaremos completamente la causa y pondremos al H3 de nuevo en marcha”, afirmó.

El lanzamiento del lunes se produjo cinco días después de que JAXA abortara el despegue apenas 17 segundos antes del lanzamiento, citando una anomalía en un sistema de rociado de agua en la instalación de lanzamiento, tras un problema anterior con el cohete.

En su vuelo inaugural en marzo de 2023, el H3 no logró encender el motor de la segunda etapa.

Actualmente, Japón cuenta con el sistema de satélites cuasi-cenital, o QZSS, con cinco satélites para un sistema de navegación regional que entró en operación por primera vez en 2018. El Michibiki 5 iba a ser el sexto de su red.

Ahora Japón depende parcialmente del GPS estadounidense y quiere tener un sistema de red de siete satélites para marzo de 2026 y una red de 11 satélites para finales de la década de 2030.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.