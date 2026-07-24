Uganda reubica jirafas para escapar de las perforaciones petroleras en parque más grande del país

En una fría mañana en el parque nacional más grande de Uganda, los guardabosques conversan y cantan para levantarse el ánimo antes de dar inicio a un intimidante proyecto de vida silvestre crucial para la conservación: trasladar a sus jirafas de Rothschild a un nuevo hogar.

Los guardabosques del Parque Nacional de las Cataratas Murchison comenzaron a reubicar el martes a 12 jirafas de Rothschild, el mamífero terrestre más alto del planeta y una subespecie en peligro de extinción, a 106 kilómetros (65 millas) de distancia hasta la Reserva de Vida Silvestre Ajai. El proyecto, que se prevé que dure un par de días, tiene como objetivo preservar la población de la especie, mejorar la biodiversidad y diversificar las oportunidades turísticas.

Se estima que alrededor del 40% de los yacimientos de petróleo de Uganda se encuentran en la zona de las Cataratas Murchison y dentro del parque. A pesar de la oposición de los ambientalistas durante varios años, las actividades de perforación petrolera en la zona han ido en aumento en los últimos meses, incluido el tránsito de maquinaria pesada a través del parque nacional.

Uganda ha impulsado su primera producción petrolera en esa zona. En junio de 2023, TotalEnergies comenzó oficialmente sus perforaciones en el área del proyecto Tilenga, dentro del parque.

Patrick Atimnedi, comisionado adjunto de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda para servicios veterinarios, quien encabezó los traslados de las jirafas del martes, explicó que establecer nuevas poblaciones de animales en otras áreas protegidas reducirá la presión sobre el hábitat actual en caso de que la perforación cause daños significativos.

Uganda quiere ampliar el hábitat de estas jirafas en peligro crítico de extinción debido a las actividades petroleras y gaseras, el desarrollo turístico, el cambio climático, el avance de la maleza y las especies invasoras, señaló.

“Esto está reduciendo el hábitat de la vida silvestre aquí, pero especialmente el de las jirafas”, indicó Atimnedi, refiriéndose a los animales que pueden alcanzar los 6 metros (20 pies) y pesar hasta 2.000 kilogramos (4.400 libras).

“Así que contar con una población semilla a unos 100 kilómetros (62 millas) de aquí, dentro de la misma área de conservación, la misma zona, es la decisión de conservación correcta”, añadió.

Nuevo hogar para las jirafas

Después de una última sesión informativa de Atimnedi, el operativo comenzó cuando los funcionarios colocaron a tres jirafas en camiones repletos con ramas de árboles para alimentar a los animales durante el trayecto.

En la Reserva de Vida Silvestre Ajai, una docena de guardabosques aguardaba su llegada. Los animales no podían esperar para bajar de los camiones y entrar a su nuevo hogar de 166 kilómetros cuadrados (64 millas cuadradas). La reserva alguna vez contó con una diversa población de fauna que fue aniquilada a principios de la década de 1980 debido a la caza furtiva y a un prolongado periodo de inseguridad en el país.

La introducción de las jirafas de Rothschild en la reserva forma parte de un esfuerzo continuo de restauración ecológica. Además de las jirafas, también se reintroducirán otros animales salvajes como rinocerontes blancos del sur, búfalos, cebras y cientos de kob ugandeses.

“A los animales les está yendo muy bien y se están multiplicando. Muchos ahora están preñados. Se están extendiendo por toda la reserva, tanto dentro de la cerca eléctrica como fuera de la cerca eléctrica”, destacó Wilson Katamigwa, guardabosques principal a cargo de la Reserva de Vida Silvestre Ajai.

Las autoridades de vida silvestre se muestran optimistas de que la reserva de Ajai, establecida en 1937, sirva como un nuevo hogar en sus labores de aumentar la población de animales salvajes de Uganda a pesar de las presiones de la actividad humana y de la naturaleza que amenazan su conservación.

Actualmente se colocan cercas alrededor de partes de la reserva y se ha incrementado el número de guardabosques para proteger a los animales de los cazadores furtivos. Las comunidades de la zona, que reciben una parte de los ingresos del turismo, han recibido capacitación sobre la importancia de la conservación.

“Están preparados para conservar junto con nosotros, y tenemos una buena relación de trabajo con el liderazgo del distrito”, indicó Katamigwa.

Una vez que concluya el traslado de las jirafas, se extenderá una invitación a los miembros de las comunidades para que visiten la reserva y vean a los animales, que han estado extintos en la zona durante décadas.

“El gran sueño es que queremos ver que la economía de este lugar crezca cada vez más y que el distrito de Madi Okollo se incorpore a la economía monetaria mediante el turismo”, explicó Katamigwa.

Mientras las jirafas bajaban de los camiones, Moses Ayoti no pudo ocultar su entusiasmo por tener a los animales cerca de su hogar y por los beneficios que aportarán al medio ambiente.

“La comunidad es consciente, hay mucha vigilancia y estoy seguro de que van a cuidar a los animales porque también pertenecen a la comunidad local”, señaló Ayoti.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.