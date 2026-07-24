El ejército israelí mata a cuatro palestinos tras la muerte de un colono en Cisjordania

El ejército israelí mató a tiros a cuatro palestinos en la aldea de Tell, en el norte de Cisjordania, dijo el Ministerio de Salud palestino el viernes, elevando la tensión en el territorio ocupado después de que un colono israelí murió en un enfrentamiento con residentes locales.

Otros dos israelíes y cuatro palestinos resultaron heridos, de acuerdo con funcionarios de salud. El ejército de Israel anunció que se estaba preparando para una operación antiterrorista “extensa” en Cisjordania.

Las circunstancias exactas del incidente seguían sin estar claras. Pero reportes de medios israelíes y entrevistas con funcionarios palestinos locales sugirieron que un grupo de colonos entró en Tell el viernes por la mañana y fue confrontado por residentes que temían un ataque.

Según el ejército israelí, uno de los residentes tomó una de las armas de los colonos y disparó contra el grupo, matando a Benayahu Mellet, un guardia de seguridad de 32 años de un asentamiento cercano.

En un video del incidente —cuya autenticidad fue confirmada por el ejército israelí y fue difundido en internet por el corresponsal militar de la Radio del Ejército de Israel— se muestra a dos hombres armados con ropa de civil, así como al menos a un soldado israelí, apuntando sus armas contra un grupo de palestinos que se había congregado en un campo.

En un momento dado, los dos hombres armados se abalanzan hacia varios residentes palestinos con las armas desenfundadas. En las imágenes, los residentes intentan hacerlos retroceder y parecen desarmar a uno de los hombres antes de abrir fuego.

En un comunicado, el ejército israelí dijo que mató al hombre que tomó el arma del colono y que estaba armado cuando los soldados le dispararon. Pero otro video, publicado por medios israelíes y verificado por el ejército, mostró a las fuerzas israelíes disparando contra un grupo de palestinos en el mismo campo que ya estaban en el suelo.

En las imágenes, que duran menos de un minuto, se escuchan más de una docena de disparos. El ejército dijo que el sospechoso era una de las personas fallecidas en el campo. No respondió a preguntas sobre los motivos por los que los soldados mataron a los otros hombres —todos de la misma familia— o cuánto tiempo después del altercado original ocurrieron las muertes.

Más tarde, el jefe del ejército, Eyal Zamir, dijo que enviará más tropas a la Cisjordania ocupada, donde los soldados han rodeado Tell y la cercana ciudad de Nablus.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, también dijo que Israel “actuaría con fuerza” tras el incidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.