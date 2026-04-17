Proyecto comunitario de Kauai para mapear escarabajos podría ser modelo para Hawai

Solo tomó unos segundos y un tirón en una red de monofilamento para que Fletcher Parker, agricultor de Kauai, encontrara una docena de escarabajos rinoceronte del coco adultos en un área de 30 por 30 centímetros (1 pie cuadrado) de mantillo en la costa sur de la isla.

Durante las siguientes horas, él y otras 10 personas encontraron cientos de escarabajos en todo el mantillo. Algunos eran adultos que habían intentado escapar de la red y perdieron la cabeza en el intento. Otros, larvas blanquecinas que se retorcían y tenían enormes cápsulas cefálicas rojas.

Docenas de cocoteros cercanos presentaban cortes en forma de V en sus frondas —una señal inequívoca de la alimentación del escarabajo rinoceronte del coco—. Parker dijo que los daños causados en Kauai debido a esta plaga invasora empeoran progresivamente. Zonas que antes tenían árboles con daños mínimos o nulos ahora sufren impactos más severos.

“La gente debería dar la voz de alarma”, agregó.

Él es uno de los pocos residentes de Kauai que ha monitoreado la propagación del escarabajo rinoceronte del coco, documentado los cocoteros afectados y los sitios de reproducción, tratamiento y trampas como parte de un proyecto de mapeo comunitario financiado por una subvención local de 25.000 dólares.

Tras el reciente hallazgo de este escarabajo en Molokai por primera vez y su redescubrimiento en Maui, algunos mantienen que el proyecto de Kauai es un modelo para otras iniciativas comunitarias en Hawai —en áreas ya afectadas por esta plaga invasora—.

“Dado lo limitado de los recursos estatales, ya sabes, al final todo depende de la comunidad”, comentó Christine Chow, coordinadora de educación y comunidad de Nā Kahu o Hō‘ai, una organización sin fines de lucro que mantiene el Parque Príncipe Kūhiō, en Poipu, y que organizó recientemente una jornada de trabajo comunitario sobre el escarabajo rinoceronte del coco.

“Realmente nos requiere a todos”

El proyecto de mapeo comunitario Niu Ola Kauhale es liderado por E Ola Kākou Hawai‘i, una organización sin fines de lucro de Kauai dedicada a la preservación, protección y restauración de los recursos naturales de Hawai. En 2025, el grupo organizó jornadas de trabajo donde entre 20 y 30 participantes ayudaron a rebuscar en pilas de mantillo para encontrar al escarabajo rinoceronte del coco. Se prevé que el mapa se actualice trimestralmente.

Estos escarabajos pasan la mayor parte de su vida en materia vegetal en descomposición. Una sola hembra adulta puede poner hasta 140 huevos. En tan sólo dos meses, el grupo encontró 166 huevos, 2.539 larvas, 29 pupas y 114 adultos durante las jornadas de trabajo en Wailua, Poipu, Lihue y Anahola.

Nākai‘elua Villatora, la “po‘o pani” o vicepresidenta del grupo, explicó que el proyecto de mapeo busca empoderar y movilizar a la comunidad de Kauai para recopilar evidencia de la presencia del escarabajo rinoceronte del coco. El objetivo es que esa evidencia ayude a encontrar soluciones, como medidas de mitigación específicas en las zonas más afectadas.

“Entendemos que realmente nos requiere a todos como colectivo para combatir una plaga tan invasiva como el escarabajo rinoceronte del coco”, subrayó.

En el marco del proyecto, un “alaka‘i” o líder designado es responsable de realizar el monitoreo en cada uno de los cuatro “moku” o distritos habitados de Kauai. Esos líderes aplican la práctica tradicional de “kilo” u observación. En los sitios de alimentación, analizan la cantidad de árboles afectados, la gravedad del daño y cuánto tiempo ha estado presente dicho daño.

Entre diciembre y marzo, los alaka‘i contribuyeron con más de 700 puntos de datos al mapa. Aproximadamente el 70% de los árboles afectados mostraron bajos niveles de daño estimados, donde sólo entre una y tres frondas de palmera presentaban evidencia de alimentación del escarabajo rinoceronte del coco.

Sus esfuerzos se complementarán con datos aportados por la comunidad ahora que E Ola Kākou Hawai‘i ha publicado la primera versión de su mapa público. Morgan Mott, residente de Wailua, asistió a la reciente jornada de trabajo comunitario de E Ola Kākou Hawai‘i en el Parque Príncipe Kūhiō y ya presentó reportes sobre algunos árboles dañados en su vecindario.

“Me entusiasma ver el cambio”, expresó. “Todos podemos contribuir al cambio”.

Una limitación de los datos aportados por la comunidad es que tanto los daños causados por el escarabajo rinoceronte del coco como la plaga en sí pueden confundirse con otras cosas. E Ola Kākou Hawai‘i exige que los reportes incluyan fotos para que Villatora y otro voluntario puedan verificar los hallazgos. La organización sin fines de lucro también planea realizar más jornadas de trabajo comunitario y otras charlas con la comunidad para ayudar a educar a los residentes sobre qué buscar para contribuir al mapa.

“Elegir entre lo malo y lo peor”

Existen pocos mapas de la propagación del escarabajo rinoceronte del coco en el estado.

CRB Response (Respuesta al escarabajo rinoceronte del coco), una organización gestionada por la Universidad de Hawai, y varios comités de especies invasoras dentro de la Pacific Cooperative Studies Unit (Unidad de Estudios Cooperativos del Pacífico) de la misma universidad cuentan con mapas de sus redes de trampas de detección, pero se ha hecho poco para rastrear los sitios de alimentación, reproducción y tratamiento.

Sabrina Day, de ‘Āina Ho‘okupu o Kīlauea, en la costa norte de Kauai, dijo que admira la capacidad de E Ola Kākou para movilizar a la comunidad y reclutar a líderes clave en cada parte de la isla con el fin de ayudar a difundir el trabajo. La organización sin fines de lucro recibió una subvención del Departamento de Agricultura y Bioseguridad de Hawai (HDAB, por sus siglas en inglés) en 2024 para ayudar a aumentar la concienciación comunitaria sobre el escarabajo rinoceronte del coco.

La organización sin fines de lucro Aloha Organic, de Oahu, tiene un mapa comunitario, pero se basa en los reportes de quienes ayudan a Daniel Anthony, su fundador, a cuidar de los “niu” —los cocoteros— en la cordillera de Ko‘olau. Si bien está abierto al público, Anthony dijo que no ha tenido los recursos para hacer más con él.

Le alegra que E Ola Kākou Hawai‘i haya conseguido financiación para su mapa comunitario y planea colaborar con la organización para compartir su modelo con otras islas. Su trabajo es importante, dilucidó, porque proporciona a los miembros de la comunidad las herramientas para comprender la gravedad de la situación en la que podrían estar sus árboles y las posibles soluciones, en lugar de depender de que otros diagnostiquen y resuelvan el problema.

Arisa Barcinas, asociada de divulgación de CRB Response, dijo que el mapa de Niu Ola Kauhale es un modelo para las comunidades en zonas con grandes poblaciones de escarabajos. El escarabajo rinoceronte del coco se considera muy extendido tanto en Oahu como en Kauai.

“Creo que esto es lo que muchos en la comunidad han deseado, pero no está siendo mapeado adecuadamente por ninguna agencia para abordar todas esas cosas”, agregó.

No obstante, en zonas con poca o ninguna presencia de escarabajo rinoceronte del coco, los residentes deben informar a las agencias correspondientes, como los comités de especies invasoras o la línea directa estatal (808) 643-PEST, refirió.

Gran parte de la respuesta de Hawai al escarabajo rinoceronte del coco se ha visto obstaculizada por la escasez de recursos.

“No tenemos los recursos necesarios para abordarlo en todos los frentes”, expuso Jonathan Ho, gerente de la división de cuarentena vegetal del HDAB. “Es una cuestión de elegir entre lo malo y lo peor”.

En Kauai, el departamento sólo cuenta con tres empleados dedicados a la cuarentena vegetal y al control de plagas.

“Apreciamos que la comunidad esté colaborando y esperando mientras el estado investiga agentes de biocontrol porque, siendo realistas, esa es la única solución a nivel de paisajismo para la plaga del escarabajo rinoceronte del coco”, dijo Ho. “No vamos a solucionar esto sólo con fumigaciones”.

Frenar la propagación del escarabajo

El “moku”, o distrito de Kona en Kauai, se extiende desde Kekaha hasta Poipu. Chris Ka‘iakapu, el alaka‘i —líder— del moku, ha observado la propagación del escarabajo rinoceronte del coco y ahora ve los impactos más cerca de casa. En Hanapepe, estima que el 15% de los árboles presentan algún daño.

Refirió que el mapa de E Ola Kākou Hawai‘i se basa en los hallazgos de un estudio de campo de dos días realizado en noviembre por el grupo comunitario Niu Now (Cocoteros Hoy). El cofundador de Niu Now examinó 1.200 cocoteros entre Kekaha y Haena y detectó graves daños causados por el escarabajo rinoceronte del coco en Lihu‘e-Wailua, Wailua Homesteads y Kalaheo. Una conclusión fue que los esfuerzos comunitarios coordinados pueden frenar o incluso revertir la propagación de este escarabajo.

Ana Espanola, coordinadora de sostenibilidad de la Oficina de Desarrollo Económico de Kauai, subrayó que una de las ventajas de este tipo de iniciativas es que un grupo comunitario puede llegar a personas o áreas que tal vez desconfíen del gobierno.

“Se trata de aprovechar al máximo eso para lo que son muy buenos, que es conectar con la comunidad. Y ambos compartimos el objetivo de encontrar la manera de combatir al escarabajo rinoceronte del coco”, añadió. “Nuestra debilidad es también su fortaleza, por lo que tiene todo el sentido otorgarles esta subvención”.

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Esta historia fue publicada originalmente por Honolulu Civil Beat y distribuida a través de una colaboración con The Associated Press.