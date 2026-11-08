Taiwán detiene a un líder comunista por presunto financiamiento chino en elecciones

Las autoridades de Taiwán detuvieron al líder del Partido Popular Comunista de Taiwán en la isla, acusado de postularse como candidato a jefe de barrio bajo la dirección y el patrocinio del Partido Comunista de China, informaron medios locales el domingo.

Taiwán celebrará elecciones para alcaldes y jefes de áreas locales el 28 de noviembre. Aunque las contiendas se centran más en asuntos cotidianos, los resultados podrían ser un buen indicador de la popularidad del Partido Progresista Democrático, que gobierna el país bajo el liderazgo del presidente taiwanés Lai Ching-te, de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Una investigación preliminar mostró que el presidente del Partido Popular Comunista de Taiwán, Lin Te-wang, también había dado instrucciones a otro miembro del partido para que se postulara como candidato a jefe en otro barrio, según indicó la fiscalía en un comunicado citado el domingo por la Agencia Central de Noticias de Taiwán.

Los fiscales también alegaron que Lin intentó comprar votos al reclutar repetidamente a votantes para viajar a China continental, donde recibieron hospitalidad, indicó el reporte.

Aunque el partido de Lin no es influyente en la isla democrática, no era su primer problema legal por sus presuntos vínculos con China. Él y otro dirigente del partido habían enfrentado cargos por infiltración china e intento de influir en las elecciones, pero fueron declarados no culpables en 2025, informó el Taipei Times.

La Agencia Central de Noticias de Taiwán indicó que los fiscales habían recibido información de inteligencia sobre injerencia extranjera en las elecciones y citaron a 14 personas y a nueve testigos. Tras los interrogatorios, los abogados del gobierno sospecharon firmemente que Lin y el otro miembro del partido habían cometido un delito y les preocupaba que ambos pudieran huir o destruir pruebas, por lo que presentaron solicitudes ante los tribunales locales para detenerlos y prohibir que otras personas los visitaran, señaló.

Los tribunales fallaron a favor de la fiscalía en el caso de Lin, pero dejaron en libertad al otro miembro bajo fianza de 50.000 dólares taiwaneses (1.525 dólares), informó la agencia de noticias. Agregó que las otras personas citadas fueron liberadas durante la investigación.

La Oficina china de Asuntos de Taiwán no hizo comentarios de inmediato.

Beijing considera a Taiwán una provincia separatista a recuperar por la fuerza si es necesario, y las acusaciones de injerencia china son comunes en las elecciones taiwanesas.

China y Taiwán tienen gobiernos separados desde 1949, cuando el Partido Comunista de China llegó al poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán, que más tarde pasó de la ley marcial a una democracia multipartidista.

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Leung informó desde Hong Kong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.