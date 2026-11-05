El activista hongkonés Joshua Wong es condenado a 10 años más de prisión

El destacado activista hongkonés Joshua Wong fue condenado el jueves a 10 años adicionales de prisión en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing, en un caso que, según críticos, refleja la represión contra el otrora pujante movimiento prodemocracia de la ciudad.

A Wong se le imputó en 2025 el delito de conspiración para confabularse con fuerzas extranjeras con el fin de poner en peligro la seguridad nacional, y a principios de este año se declaró culpable del cargo.

El activista, de 30 años, ya cumple una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel por el mayor caso de seguridad nacional de la ciudad, vinculado a unas primarias no oficiales. Antes de ser procesado en el caso más reciente, se esperaba que Wong quedara en libertad en enero de 2027.

El juez William Tam dictaminó que el delito de Wong era de naturaleza grave y que él fue el cerebro de la conspiración. Tam sostuvo que Wong y el también activista Nathan Law continuaron conspirando juntos para mantener contacto directo y confabularse con altos funcionarios o instituciones de gobiernos extranjeros, u otros elementos externos, y para pedir su injerencia adversa contra China y Hong Kong.

Tam señaló la revocación por parte de Estados Unidos del trato diferenciado de la ciudad como región administrativa especial y las sanciones contra funcionarios chinos y de Hong Kong, y afirmó que ese era el tipo de sanciones o medidas hostiles que Wong y Law habían reclamado.

“El castigo debe corresponder a la gravedad del delito cometido”, escribió. “También es necesario que este tribunal exprese el aborrecimiento de la comunidad hacia el plan del acusado y sus actos junto con otros para confabularse con fuerzas extranjeras... y atender el imperativo de la disuasión general”.

Tam indicó que consideró una condena de 13 años de prisión como punto de partida, pero la redujo debido a la declaración de culpabilidad de Wong y a factores atenuantes.

Steve Li, superintendente jefe del departamento de seguridad nacional de la policía, afirmó que su departamento acogía con satisfacción el fallo del tribunal, y dijo que esperaba que Wong reflexionara sobre sus faltas y aprovechara la oportunidad para cultivar un espíritu de respeto a la ley y llegar a comprender adecuadamente a su país.

Para sus simpatizantes, Wong es una estrella política que representa a una generación más joven nacida en los últimos años del dominio colonial británico de Hong Kong, antes del retorno de la ciudad a China en 1997.

Pese a su encarcelamiento, la influencia de Wong parece haber seguido siendo motivo de preocupación, al menos para el sector pro-Beijing.

En septiembre, un reportaje de un periódico pro-Beijing criticó un documental de 2017 sobre Wong en Netflix por “embellecer” sus delitos. La oficina de seguridad de la ciudad dijo a medios locales que el gobierno estaba tomando medidas de seguimiento.

Pero el documental luego se disparó hasta lo más alto de la lista de popularidad de Netflix en Hong Kong.

Grupos de derechos han expresado preocupación por el caso de Wong. Decenas de personas hicieron fila ante la corte, algunos desde el martes, para asegurarse un asiento en la galería pública. La residente ET Wong dijo que Wong recorrió un camino difícil por el futuro de Hong Kong, los derechos humanos y el movimiento estudiantil.

“Al menos en mi corazón, no debería haber pasado ni un solo día en un encarcelamiento injusto”, afirmó.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.