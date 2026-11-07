Procurador general de Malasia defiende frenar arresto domiciliario de Najib pese a advertencia real

El procurador general de Malasia respaldó el sábado su decisión de solicitar aclaraciones legales sobre una orden real que permite al ex primer ministro encarcelado Najib Razak cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario, y rechazó las acusaciones de traición luego que el palacio insistiera en que debe aplicarse.

La disputa marca un inusual choque público entre el palacio nacional y la principal oficina jurídica del gobierno sobre la implementación de un decreto real.

El procurador general bloqueó temporalmente el viernes el traslado de Najib de la prisión al arresto domiciliario, al señalar que se necesitaban más aclaraciones legales.

Pero el palacio emitió el sábado una reprimenda pública y afirmó que la prerrogativa de indulto del rey, el sultán Ibrahim Iskandar, para Najib —que permitió el arresto domiciliario— era clara y debía respetarse, ya que se han cumplido todas las condiciones. Advirtió que cualquier intento de impugnarla equivaldrá a desafiar la orden real.

Najib había salido de la prisión el viernes, luego que su partido político pagara una multa de 50 millones de ringgit (12,3 millones de dólares) requerida para que pudiera ejecutarse la orden de arresto domiciliario. Pero fue llevado de regreso a la prisión horas después tras la intervención del procurador general.

Najib está encarcelado desde agosto de 2022, cuando el máximo tribunal de Malasia confirmó su condena en su primer juicio por corrupción vinculado al saqueo de miles de millones de dólares del fondo estatal de inversión 1MDB. El rey de Malasia concedió en septiembre clemencia a Najib, lo que le permite cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario una vez que pague la multa impuesta por el tribunal.

El arresto domiciliario se aplica sólo a su condena reducida de seis años de prisión en el primer juicio. No abarca una pena de prisión separada de 15 años impuesta en diciembre de 2025 por corrupción y lavado de dinero en un segundo juicio importante relacionado con el escándalo de 1MDB. Está apelando esa sentencia.

La fiscalía general defendió el sábado su gestión de la orden de arresto domiciliario y subrayó que no estaba cuestionando ni desafiando el indulto real.

Indicó que se necesitaba una aclaración judicial sobre el efecto de la orden de sobreseimiento del tribunal superior emitida el viernes luego que se pagara la multa. Señaló que la cuestión clave era si la orden de sobreseimiento significaba que Najib había completado su primera condena o si aún le quedaba tiempo por cumplir, ya que esto determinará cuándo comienza su segunda condena.

Reiteró que la aclaración judicial era necesaria para garantizar que el decreto y las resoluciones judiciales existentes se aplicaran conforme a la ley. Las acusaciones de que la medida era un insulto y una traición contra el rey carecen de fundamento, afirmó.

“Buscar certeza jurídica a través de los tribunales es un paso responsable para salvaguardar la integridad de la administración de justicia”, resaltó en un comunicado.

El enfrentamiento es inusual en Malasia, donde el rey actúa como jefe de Estado bajo una monarquía constitucional, y el gobierno electo dirige el país y los tribunales interpretan sus leyes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.