Rodeados de agua, los nadadores holandeses tienen muchos lugares para refrescarse

Mientras los parisinos han redescubierto recientemente el placer de nadar en el Sena, los habitantes de Ámsterdam han estado disfrutando de un refrescante chapuzón en el canal Ij de la capital holandesa durante años.

En un país dominado por vías fluviales, canales, ríos y pastizales por debajo del nivel del mar, la natación en aguas abiertas está en aumento en Holanda a medida que el cambio climático incrementa las temperaturas y extiende la temporada de verano.

Ámsterdam tenía solo un lugar oficial para nadar en aguas abiertas en 2023. Este verano, la ciudad cuenta con 13 opciones legales para sumergirse en un canal, estanque o río, aunque los residentes frecuentemente utilizan docenas de lugares no oficiales.

Escondido junto al Ij, a un corto paseo de la estación central de trenes de Ámsterdam, el Marineterrein, una antigua base utilizada por la marina desde el siglo XVII, es uno de los lugares oficiales más nuevos.

En una tarde calurosa, los muelles y parques cercanos están llenos de locales nadando, tomando el sol y relajándose a la sombra con una réplica a tamaño real de un barco de carga de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales del siglo XVIII atracado cerca.

“Vi un video en Instagram que mostraba algunos lugares diferentes donde puedes nadar y este estaba cerca, así que pensé, ‘perfecto, vamos’”, comentó a The Associated Press Noortje Mol, quien acababa de salir del agua.

En la famosa Ámsterdam igualitaria, no hay duchas ni socorristas y el área es de uso gratuito para todos. La antigua base fue designada como área de baño legal solo a principios de este año. Antes de eso, los locales se arriesgaban a una multa de 170 euros (200 dólares).

La ciudad prueba la calidad del agua regularmente y los resultados se publican en un sitio web nacional.

"La gente piensa que está sucia, pero no está sucia en absoluto", dijo el argentino Mike von Hütter, mientras estaba sentado en una toalla en el muelle.

El público de la mañana tiende a ser mayor y más deportivo que los juerguistas de la tarde. Una mujer que corría se quitó la ropa de ejercicio y se lanzó al agua, nadando unas vueltas antes de vestirse de nuevo y continuar su carrera.

“Cada mañana es un espectáculo de luces”, declaró Myra de Rooy, de 68 años, quien comenzó a nadar en la base naval durante la pandemia de COVID-19.

Muchas áreas de natación permiten el nudismo y algunas llamadas “playas nudistas” incluso requieren desnudez. Aunque se supone que se deben usar trajes de baño en la base naval, algunos del grupo de la mañana desafían las reglas.

Hay un área para cambiarse, pero, como explicó de Rooy, por la mañana nadie la usa.

A pesar de la expansión de los lugares oficiales para nadar, muchos locales todavía se lanzan al agua más cercana cuando quieren refrescarse.

Al otro lado de la ciudad, Hans, quien prefirió no dar su apellido porque estaba nadando en un lugar no oficial, hace sus vueltas matutinas en un canal junto a los barcos que pasan.

“Yo nado todos los días, nunca he tenido un problema”, manifestó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.