Talibanes lanzarán flores desde helicópteros en Kabul por aniversario de su toma de poder

Los talibanes lanzarán flores sobre Kabul desde helicópteros para conmemorar el cuarto aniversario de su regreso al poder en Afganistán, afirmó un funcionario el jueves.

Los talibanes tomaron el control del país el 15 de agosto de 2021, semanas antes de que Estados Unidos y la OTAN retiraran sus fuerzas tras una costosa guerra de dos décadas.

Helicópteros del Ministerio de Defensa realizarán "hermosas exhibiciones aéreas" sobre la capital afgana el viernes para "cubrir la ciudad" con flores coloridas, según una nota de Habib Ghofran, portavoz del Ministerio de Información y Cultura. Habrá presentaciones deportivas de atletas afganos desde la tarde hasta el anochecer, comentó Ghofran.

Las festividades se llevan a cabo mientras Afganistán enfrenta una masiva afluencia de refugiados de países vecinos, una economía tambaleante y recortes en la financiación extranjera, especialmente de Estados Unidos. Casi 10 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda y uno de cada tres niños sufre de retraso en el crecimiento.

Banderas blancas y negras de los talibanes se exhibieron en todo Kabul el jueves.

Ahsan Ullah Khan, de la provincia norteña de Sar-e-Pul, animó a la diáspora afgana a regresar para que puedan ver lo pacífico que es el país y lo felices que están las personas.

Sin embargo, Zafar Momand, residente de Kabul, expresó que los afganos necesitaban más que paz.

"Junto con la paz, necesitamos oportunidades de empleo y educación. Si se resuelven estos problemas, Afganistán es el mejor país para vivir", manifestó Momand. "Las mujeres también son una parte importante de la sociedad. También deberían tener oportunidades de educación y trabajo".

Las mujeres tienen prohibido recibir educación más allá del sexto grado y ocupar muchos trabajos y la mayoría de los espacios públicos. No estaba claro de inmediato si las mujeres estarían presentes o se les permitiría asistir a las festividades del viernes.

Las celebraciones del aniversario de la toma de poder del año pasado se llevaron a cabo en la Base Aérea de Bagram, que una vez fue el centro de la guerra de Estados Unidos para derrocar a los talibanes y perseguir a los perpetradores de los ataques del 11 de septiembre.

A las mujeres se les prohibió asistir a ese evento, incluidas las periodistas de The Associated Press y Agence France-Presse.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.