Riad bombardea puerto de Yemen por embarque de armas desde Emiratos y lanza advertencia a Abu Dabi

Arabia Saudí bombardeó el martes la ciudad portuaria de Mukalla, en Yemen, debido a lo que describió como un embarque de armas para una fuerza separatista que llegó desde Emiratos Árabes Unidos. Más tarde, Riad vinculó directamente a EAU con los recientes avances de los separatistas en Yemen y advirtió a Abu Dabi que sus acciones eran “extremadamente peligrosas”.

El ataque indica una nueva escalada en las tensiones entre el reino saudí y las fuerzas separatistas del Consejo de Transición del Sur, que cuenta con el respaldo de Emiratos.

Además, tensa aún más los lazos entre Riad y Abu Dabi, que apoyan a bandos opuestos en la guerra que se libra desde hace una década en Yemen contra los insurgentes hutíes —respaldados por Irán— en un momento de inquietud en toda la región del mar Rojo. Las dos naciones, aunque están estrechamente alineadas en muchas cuestiones en Oriente Medio, compiten cada vez más entre sí por asuntos económicos y políticos de la región.

Las fuerzas antihutíes de Yemen declararon más tarde el martes el estado de emergencia y prohibieron durante 72 horas todos los cruces fronterizos en el territorio que controlan, así como el acceso a aeropuertos y puertos, excepto las permitidas por Arabia Saudí.

Ataque aéreo en Mukalla

Un comunicado militar difundido por la Agencia de Prensa Saudí, controlada por el Estado, anunció los ataques, que se lanzaron después de que llegaran barcos desde Fuyaira, una ciudad portuaria en la costa oriental de Emiratos.

“La tripulación de los barcos había desactivado los dispositivos de rastreo a bordo de las embarcaciones y descargó una gran cantidad de armas y vehículos de combate en apoyo de las fuerzas del Consejo de Transición del Sur”, afirmó.

"Dado que las armas mencionadas constituyen una amenaza inminente y una escalada que amenaza la paz y la estabilidad, las Fuerzas Aéreas de la Coalición llevaron a cabo esta mañana un ataque aéreo limitado que tuvo como objetivo armas y vehículos militares descargados de los dos barcos en Mukalla", agregó.

No estuvo claro de inmediato si el ataque causó víctimas o si alguna otra fuerza militar además de la saudí participó en la operación. El ejército saudí dijo que realizó el operativo durante la noche para asegurarse de que "no ocurriera ningún daño colateral".

Emiratos no respondió a una solicitud de comentarios de Associated Press. The National, un periódico estatal en inglés vinculado a Abu Dabi, informó sobre el ataque.

El canal de noticias satelital AIC del Consejo reconoció los ataques, pero no ofreció más detalles.

El operativo probablemente tuvo como objetivo un barco identificado por analistas como el Greenland, una embarcación de carga rodada con bandera de San Cristóbal. Los datos de rastreo analizados por la AP mostraron que el barco había estado en Fuyaira el 22 de diciembre y llegó a Mukalla el domingo. La segunda embarcación no pudo ser identificada de inmediato.

Mohammed al-Basha, experto en Yemen y fundador de Basha Report, una firma de asesoría de riesgo, citó videos en redes sociales que supuestamente mostraban nuevos vehículos blindados circulando por Mukalla después de la llegada del barco. No se pudo contactar con los propietarios del barco, con sede en Dubái.

"Espero una escalada calibrada de ambas partes. Es probable que el Consejo de Transición del Sur, respaldado por EAU, responda consolidando el control", apuntó al-Basha. "Al mismo tiempo, el flujo de armas de EAU al CTS se verá reducido tras el ataque al puerto, especialmente porque Arabia Saudí controla el espacio aéreo".

Imágenes transmitidas más tarde por la televisión estatal saudí, que parecían haber sido tomadas por una aeronave de vigilancia, mostraban supuestamente a los vehículos blindados moviéndose por Mukalla hacia una zona de preparación. El tipos de vehículos se correspondía con las imágenes publicadas en redes sociales.

Avances separatistas

Mukalla se encuentra en la gobernación de Hadramout, en Yemen, que el Consejo había tomado en los últimos días. La ciudad portuaria está a unos 480 kilómetros (300 millas) al noreste de Adén, que ha sido la sede del poder para las fuerzas antihutíes en Yemen después de que los rebeldes tomaran la capital, Saná, en 2014.

El ataque en Mukalla se produce después de que Arabia Saudí bombardeara al Consejo de Transición del Sur el viernes, en lo que analistas describieron como una advertencia para que los separatistas detuvieran su avance y abandonaran las gobernaciones de Hadramout y Mahra.

El Consejo había expulsado de ahí a las fuerzas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional, las cuales son respaldadas por Arabia Saudí y también luchan contra los hutíes.

Aquellos alineados con el Consejo de Transición del Sur han izado cada vez más la bandera de Yemen del Sur, que fue un país separado de 1967 a 1990. Ha habido manifestaciones durante días para apoyar a las fuerzas políticas que piden que Yemen del Sur se separe nuevamente de Yemen.

Las acciones de los separatistas han puesto presión sobre los lazos entre Arabia Saudí y Emiratos, que mantienen una relación cercana y son miembros de la OPEP, pero también han competido por influencia y negocios internacionales en los últimos años.

También ha habido una escalada de violencia en Sudán, otra nación en el mar Rojo, donde Arabia Saudí y EAU apoyan a fuerzas opuestas.

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí vinculó directamente por primera vez el martes el avance del Consejo con Emiratos.

“El reino señala que las medidas adoptadas por la hermana Emiratos Árabes Unidos son extremadamente peligrosas”, afirmó en un comunicado.

Por otra parte, Israel reconoció a la región separatista de Somalilandia, en Somalia, como una nación independiente, el primer país que lo hace en más de 30 años. Esto generó preocupación entre los hutíes, que han amenazado con atacar cualquier presencia israelí en Somalilandia.

