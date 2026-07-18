Influencers Andrew y Tristan Tate son arrestados en Miami

Las autoridades federales arrestaron el sábado en Miami a los hermanos Andrew y Tristan Tate, influencers de hipermasculinidad denunciados por violación, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

No se han revelado qué cargos enfrentan los hermanos en Estados Unidos. Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles, dijo a The Associated Press que la orden estaba bajo secreto.

Fueron arrestados a solicitud de extradición del Reino Unido, según una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente el caso.

Los hermanos, defensores de la hipermasculinidad que tienen millones de seguidores en redes sociales, son buscados en el Reino Unido, donde enfrentan cargos por violación y trata de personas.

Los hermanos tienen doble ciudadanía estadounidense y británica y se mudaron a Rumania en 2016. Fueron arrestados allí en 2022, acusados de participar en planes para atraer a mujeres para su explotación sexual. Negaron esas acusaciones y el caso no siguió adelante debido a irregularidades legales y procesales.

Los exkickboxers profesionales han acumulado una base de seguidores, en particular hombres jóvenes y niños, al profesar un estilo de vida de lujo y una misoginia abierta.

Los cargos pendientes en el Reino Unido acusan a los hermanos de abusar de mujeres entre 2012 y 2015 en un área al norte de Londres, donde crecieron. Sus abogados han dicho que ellos niegan las acusaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.