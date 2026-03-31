Rescatistas hallan a 21 personas en una balsa a la deriva tras un naufragio en aguas de Indonesia

Equipos de búsqueda indonesios rescataron a 21 personas de una balsa la mañana del martes, al día siguiente de que su embarcación se hundiera en medio de un mar agitado.

Muhammad Rizal, quien dirige la oficina de búsqueda y rescate en la ciudad de Palu, señaló que todas las personas a bordo fueron halladas a salvo. Las autoridades habían informado previamente que 27 personas estaban desaparecidas, pero los sobrevivientes indicaron que seis personas incluidas en la lista de pasajeros habían cancelado sus planes de sumarse al viaje.

Los rescatistas encontraron a los sobrevivientes, en su mayoría pescadores, en una balsa a unos 46 kilómetros (29 millas) del lugar donde la embarcación se hundió al norte de la isla de Taliabu.

Rizal indicó que la embarcación, la Nazila 05, zarpó de un puerto de la isla Taliabu, en la provincia de Molucas del Norte, poco después del anochecer del domingo con destino a Kema, en la provincia de Célebes Septentrional.

Agregó que la Nazila 05 se utilizaba con frecuencia para transportar turistas y que también era conocida localmente como una embarcación pesquera o un pequeño barco de pasajeros.

Rizal explicó que el propietario de la Nazila 05 dijo a las autoridades que el capitán había informado que el barco se hundió después de que la proa se rompiera por el impacto de olas altas durante el mal tiempo, y que toda la tripulación logró subir a un bote largo antes de que la nave se fuera a pique.

Los familiares informaron que las víctimas se habían atado a una balsa, y la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, o Basarnas, indicó que una embarcación de rescate se dirigía hacia la ubicación estimada poco después del amanecer del martes, donde se creía que la balsa estaba a la deriva en aguas picadas.

"Todos los sobrevivientes localizados por los rescatistas serán trasladados a la cercana ciudad de Gorontalo”, indicó Rizal en un comunicado en video.

Basarnas señaló que la operación de búsqueda involucró dos embarcaciones de rescate y contó con la ayuda de pescadores locales.

Indonesia es un archipiélago con más de 17.000 islas, y los barcos son una forma común de transporte. Con normas de seguridad laxas y problemas de hacinamiento, los accidentes ocurren con frecuencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.