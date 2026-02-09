Quince muertos en el derrumbe de un edificio en Líbano

Quince personas murieron en el colapso de un edificio en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano, informó el lunes la prensa estatal.

Otras ocho personas resultaron heridas, según informó la Agencia Nacional de Noticias, gestionada por el estado. La defensa civil de Líbano indicó que al menos una persona sufrió una herida de bala. Residentes de la zona se reunieron alrededor del cráter donde había caído el edificio y dispararon al aire tras el colapso.

El edificio de apartamentos de seis pisos en el empobrecido barrio de Bab Tabbaneh se derrumbó el domingo por la tarde. Los residentes de Trípoli, la segunda ciudad más grande de Líbano, se han quejado durante mucho tiempo del abandono gubernamental y de la infraestructura deficiente.

Los colapsos de edificios no son infrecuentes en Trípoli debido a los pobres estándares de construcción, pero el incidente del domingo provocó una indignación particular debido al alto número de víctimas mortales.

Los edificios circundantes en la zona fueron evacuados por temor a que su estructura también pudiera estar comprometida.

Las autoridades han prometido investigar la causa del siniestro y tomar medidas legales contra aquellos que se encuentren responsables.

