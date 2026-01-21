Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acepta unirse a la Junta de Paz de Trump

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS
MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS (AP)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles que había aceptado unirse a la Junta de Paz de Donald Trump.

El mandatario realizó el anuncio en un comunicado de su oficina.

El anuncio se produjo después de que Israel manifestó que la composición del órgano ejecutivo de la junta para Gaza no se alineaba con sus intereses.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in