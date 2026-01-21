Air Force One regresa a Washington por problema eléctrico menor, informa la Casa Blanca

El avión del presidente Donald Trump, el Air Force One, volaba de regreso a la Base Andrews después de haber partido rumbo a Suiza el martes por la noche.

La decisión de regresar se tomó después del despegue, cuando la tripulación a bordo del Air Force One identificó "un problema eléctrico menor" y, por precaución, decidió dar la vuelta, anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Una vez en la Base Andrews, Trump abordará otra aeronave y continuará con su viaje rumbo al Foro Económico Mundial en Davos.

