Tres reporteros independientes en la Franja de Gaza que trabajan con The Associated Press ganaron el prestigioso premio Periodista Freelance del Año del Rory Peck Trust por su labor en el castigado enclave palestino.

Los fotoperiodistas Abdel Kareem Hana y Jehad Alshrafi fueron reconocidos por su labor, así como Mariam Dagga, quien murió en agosto de 2025 después de que fuerzas israelíes atacaran el Hospital Nasser, en la ciudad sureña de Jan Yunis, dos veces casi seguidas.

Los periodistas han documentado los años de guerra en Gaza —desencadenada por los ataques del grupo insurgente Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023— captando el impacto de los incesantes bombardeos aéreos israelíes y del bloqueo a la ayuda, que derivaron en una devastadora crisis humanitaria y de desplazamiento. Arriesgaron sus vidas durante años para compartir las vivencias de los palestinos, al tiempo que sobrellevaban el impacto de las crisis sobre sus propias vidas.

Julie Etchingham, de la televisora británica ITV News, quien condujo la ceremonia de premiación, describió su trabajo como “las imágenes más extraordinarias tomadas al costo más extraordinario”.

La fotoperiodista de la AP Fatima Shbair, quien trabajó junto a los tres pero salió del sitiado territorio en 2024 junto a su familia, recibió el premio en su nombre. Señaló que su labor captó lo que describió como tanto el sufrimiento como la humanidad de la gente de Gaza.

“Detrás de esas imágenes estaba la realidad que estábamos viviendo”, señaló en una breve intervención al recibir el premio. “Como alguien que compartió terreno con ellos, entiendo lo difícil que es informar sobre el hambre mientras se tiene hambre, seguir a familias que huyen de sus hogares mientras las nuestras no tenían adónde ir de forma segura, y seguir trabajando mientras se teme por la gente que amamos”.

Nadie ha rendido cuentas por el ataque que acabó con la vida de Dagga.

Las autoridades israelíes sostuvieron que el objetivo de esa operación era una supuesta cámara de Hamás en el tejado del hospital. Más tarde afirmaron que seis de los fallecidos estaban vinculados a Hamás, aunque no aportaron evidencia.

El ejército israelí no ha proporcionado detalles sobre la investigación ni el plazo en el que podría concluir, pese a las reiteradas solicitudes de la AP. Dagga estaba entre las 22 personas, incluidos cinco reporteros, que murieron en el ataque.

Shbair describió a Dagga como una “amiga muy querida” y una madre que dejó atrás a un hijo.

“Una vez se preguntó si nuestras imágenes estaban llegando a alguien o si estaban marcando alguna diferencia”, contó Shbair. “Esta noche creo que ya tiene su respuesta”.

Los Premios Rory Peck reconocen a periodistas "freelance" y recaudan fondos para apoyar a colaboradores independientes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.