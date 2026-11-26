Las autoridades de Bangkok informaron que el jueves se produjo una explosión en una importante instalación petrolera de la capital tailandesa, y se pidió a residentes en las inmediaciones que evacúen la zona.

Por el momento no se han reportado víctimas.

Una alerta enviada a los celulares de residentes en la ciudad indicó que la explosión se produjo alrededor de las 3 de la tarde y aconsejó evitar la zona. Las autoridades municipales informaron menos de una hora después que el incendio posterior había sido extinguido. No se ha revelado la causa de la explosión.

Videos publicados en redes sociales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde el lugar, en un vecindario del este de Bangkok.

Bangchak Corp., propietaria de la instalación de refinación y almacenamiento, no se pronunció sobre lo ocurrido. La refinería, con una capacidad declarada de 120.000 barriles al día, es la quinta más grande de Tailandia y la única situada en una zona urbana.

En julio de 2012, una explosión e incendio en la intalación causaron daños en un vecindario residencial cercano y se tardó dos semanas en reparar la planta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.