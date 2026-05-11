Parlamentarios de Filipinas votan para someter a juicio político a la vicepresidenta Sara Duterte

Una abrumadora mayoría de la Cámara de Representantes de Filipinas votó el lunes a favor de someter a juicio político a la vicepresidenta, Sara Duterte, por presunto enriquecimiento injustificado, uso indebido de fondos estatales y amenazas de mandar asesinar al presidente.

La Cámara, dominada por aliados del presidente Ferdinand Marcos Jr., votó por 255 votos a favor y 26 en contra, con nueve abstenciones. Las dos denuncias de juicio político contra Duterte pasan ahora al Senado, que se constituirá en un tribunal para su juicio.

La vicepresidenta, hija del expresidente Rodrigo Duterte, ha negado de forma genérica haber cometido irregularidades, sin responder en detalle a las acusaciones penales en su contra.

El año pasado, la Cámara también la sometió a juicio político, pero ella logró evitarlo y no fue juzgada por orden de la Corte Suprema debido a un tecnicismo constitucional.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.