Pakistán y Arabia Saudí firman acuerdo de defensa: ataque contra uno será considerado ataque a ambos

Pakistán y Arabia Saudí firmaron el miércoles un pacto de defensa con el que se comprometen a que un ataque contra cualquiera de las naciones será considerado un ataque contra ambas.

El pacto se produce tras el aumento de tensiones en la región después del ataque israelí del 9 de septiembre en Qatar, el cual dejó seis muertos.

El Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua fue firmado durante la visita del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, al reino, según un comunicado conjunto emitido después de sus conversaciones con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

El acuerdo establece que "cualquier agresión contra cualquiera de los países será considerada una agresión contra ambos", según un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en Islamabad.

Sharif viajó a Arabia Saudí por invitación del príncipe heredero, según el comunicado.

Los países expresaron su compromiso con la seguridad de ambas naciones y con la "paz en la región y el mundo".

El acuerdo "tiene como objetivo desarrollar aspectos de cooperación en defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión conjunta contra cualquier agresión", señala el comunicado.

Pakistán mantiene estrechos lazos con Arabia Saudí, un proveedor clave de petróleo para Islamabad. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.