Supervivientes de inundaciones comienzan a regresar a sus hogares en Punjab, Pakistán

Las familias desplazadas comenzaron a regresar a sus hogares después de que las inundaciones remitieran de forma considerable en gran parte de la provincia oriental de Punjab en Pakistán, donde los ríos desbordados desplazaron a más de 2,5 millones de personas y mataron a unas 100 durante semanas de lluvias monzónicas, dijeron las autoridades el lunes.

Fotos y videos publicados en las redes sociales mostraban campos verdes donde antes se alzaban cultivos convertidos en arena y limo. Los residentes que regresan dijeron que tendrán que replantar mientras reconstruyen sus hogares.

Los niveles de agua de la inundación están disminuyendo en Panjnad, donde convergen los ríos Jhelum, Chenab, Ravi, Beas y Sutlej antes de fluir hacia el Indo, dijo Irfan Ali Kathia, director general de la autoridad.

Las operaciones de rescate y alivio en algunos distritos continúan, dijeron las autoridades.

Nargis Bibi, de 46 años, de un pueblo en el distrito de Kasur, dijo que el río Sutlej se adentró en su hogar en el pueblo, obligándola a huir con su esposo, hija y dos hijos.

"Nos abrimos paso a través de cinco a seis pies (casi dos metros) de agua para llegar a un lugar seguro, pero la inundación llegó tan repentinamente que no pudimos llevar ni siquiera una aguja con nosotros", dijo. "Cuando regresamos, todo estaba destruido".

Muhammad Sajjad, un agricultor de 43 años de una familia propietaria de huertos, dijo que las aguas crecidas del río Chenab habían retrocedido alrededor de 2 metros (seis pies) cerca de Multan, permitiendo que su familia regresara a casa.

Más de 4.500 aldeas en Punjab se vieron anegadas durante semanas de lluvias torrenciales y repetidas liberaciones de agua de represas desbordadas en la vecina India, según la Autoridad de Gestión de Desastres de Punjab.

El caudal en los ríos Ravi y Chenab ha vuelto a la normalidad y los niveles en el río Sutlej están disminuyendo, dijo la agencia.

India compartió al menos seis alertas de inundación con Pakistán en las últimas semanas y las liberaciones de agua desbordaron los ríos en Punjab, causando daños significativos, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán.

La agencia instó a los residentes que regresan a seguir las instrucciones de los administradores locales para que puedan recibir asistencia gubernamental o permanecer en campamentos si sus aldeas siguen siendo inseguras.

Las inundaciones no habrían sido tan severas si India hubiera liberado agua de sus represas gradualmente, dijeron funcionarios paquistaníes.

Las crecidas se están desplazando hacia el sur hacia la provincia de Sindh en Pakistán, que soportó la peor parte de las catastróficas inundaciones de 2022 en Pakistán que mataron a más de 1.700 personas en todo el país.

Punjab llevó a cabo una de sus mayores operaciones de rescate y alivio con equipos provinciales asistidos por el ejército, dijo Kathia.

Las familias varadas en los pueblos remotos de Liaquatpur y Jalalpur Pirwala continúan recibiendo ayuda. Muchos residentes desplazados han regresado a sus hogares en Narowal, Okara, Kasur, Bahawalpur y Bahawalnagar, dijo Kathia.

Más de 950 personas han muerto en todo el país debido a las inundaciones desde finales de junio.

___

Babar Dogar en Lahore, Pakistán, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.